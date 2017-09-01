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  • 01.09, 17:36

    Новый клип «Ленинграда» набрал более 3 миллионов просмотров за день

    1 комментарий
    Новый клип «Ленинграда» набрал более 3 миллионов просмотров за день

    Новый клип «Ленинграда» набрал более 3 миллионов просмотров за день

    Новый клип «Ленинграда» набрал более 3 миллионов просмотров за день

    Видео группы «Ленинград» на песню «Ч. П. Х.» набрало более трех миллионов просмотров за сутки с момента публикации.

    Ролик был опубликован вчера на официальном канале группы в YouTube. В клипе на песню «Ч. П. Х.» снялись футболист Александр Кержаков, журналист Александр Невзоров, а также рэперы Александр Степанов (ST) и Глеб Голубин (Pharaoh).

    Сюжетно клип представляет собой пародию на популярный баттл между рэперами Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Гнойным (Вячеслав Машнов/Карелин). Журналист Невзоров в ролике курит сигарету, Кержаков несколько раз промахивается рюмкой мимо рта, а рэпер ST зачитывает один из куплетов.

    В свое время ST проиграл баттл Oxxxymiron, и Шнуров напоминает об этом, упрекая рэпера в том, что он не прочитал стихи Николая Гумилева (в баттле против Гнойного Oxxxymiron процитировал стихотворение поэта «Слово»).

    Напомним, самым популярным видео «Ленинграда» на YouTube стал клип «Экспонат», который за полтора года набрал 112 миллионов просмотров.

    Самый ожидаемый рэп-баттл года — Oxxxymiron против Гнойного — состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Запись была опубликована на YouTubе в ночь на 14 августа. К утру видео набрало более трех миллионов просмотров. В настоящее время видео просмотрели более 20 миллионов раз.


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