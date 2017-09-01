Фильм «Время первых» поборется за выдвижение на «Оскар»

Фильм «Время первых» Дмитрия Киселёва с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях представлен Российскому оскаровскому комитету.
Режиссер «Времени первых» Дмитрий Киселёв сообщил ТАСС, что картина поборется за выдвижение на «Оскар — 2018». Вышедший летом 2017-го фильм рассказывает о первых полетах СССР в космос, внештатных засекреченных когда-то происшествиях на орбите и сложных условиях, в которых работали советские космонавты.
Дмитрий Киселёв, режиссер: «Мы фильм комитету уже отправили, эксперты посмотрели, шансы нашей картины комитет пока, конечно, не озвучил».
Ранее источник в российском оскаровском комиете рассказал, что основные претенденты уже определены — это ленты «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Матильда» Алексея Учителя, «„Аритмия“ Бориса Хлебникова, Анна Каренина. История Вронского» Шахназарова и «Время первых» Дмитрия Киселёва.
Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Дмитрий Киселёв, режиссер: «Мы фильм комитету уже отправили, эксперты посмотрели, шансы нашей картины комитет пока, конечно, не озвучил».
Ранее источник в российском оскаровском комиете рассказал, что основные претенденты уже определены — это ленты «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Матильда» Алексея Учителя, «„Аритмия“ Бориса Хлебникова, Анна Каренина. История Вронского» Шахназарова и «Время первых» Дмитрия Киселёва.
Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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