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  • 01.09, 17:36

    Фильм «Время первых» поборется за выдвижение на «Оскар»

    2 комментария

    Фильм «Время первых» поборется за выдвижение на «Оскар»

    Фильм «Время первых» поборется за выдвижение на «Оскар»

    Фильм «Время первых» Дмитрия Киселёва с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях представлен Российскому оскаровскому комитету.

    Режиссер «Времени первых» Дмитрий Киселёв сообщил ТАСС, что картина поборется за выдвижение на «Оскар — 2018». Вышедший летом 2017-го фильм рассказывает о первых полетах СССР в космос, внештатных засекреченных когда-то происшествиях на орбите и сложных условиях, в которых работали советские космонавты.

    Дмитрий Киселёв, режиссер: «Мы фильм комитету уже отправили, эксперты посмотрели, шансы нашей картины комитет пока, конечно, не озвучил».

    смотретьПутин посмотрел в Кремле «Время первых» вместе с ветеранами космонавтики
    Путин посмотрел в Кремле «Время первых» вместе с ветеранами космонавтики
    Ранее источник в российском оскаровском комиете рассказал, что основные претенденты уже определены — это ленты «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Матильда» Алексея Учителя, «„Аритмия“ Бориса Хлебникова, Анна Каренина. История Вронского» Шахназарова и «Время первых» Дмитрия Киселёва.

    Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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