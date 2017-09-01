Туристка сорвалась со скалы, делая селфи в Крыму

Жительница
Ростова-на-Дону сорвалась со скалы в Крыму. Несчастный случай произошел в тот момент, когда девушка делала селфи на краю обрыва.
25-летняя девушка получила тяжелые травмы, сорвавшись со скалы на мысе Капчик в Крыму, делая селфи. Туристка переломала ключицы, получила травму спины и множественные ссадины.
В министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма отметили, что любительница эффектных кадров «родилась в рубашке». Склон в том районе очень высокий и практически вертикальный, туристка могла погибнуть. К счастью, друзья девушки вовремя вызвали спасателей. Пострадавшую госпитализировали, передает сайт Dni.Ru.
В министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма отметили, что любительница эффектных кадров «родилась в рубашке». Склон в том районе очень высокий и практически вертикальный, туристка могла погибнуть. К счастью, друзья девушки вовремя вызвали спасателей. Пострадавшую госпитализировали, передает сайт Dni.Ru.
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