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  • 01.09, 16:07

    Туристка сорвалась со скалы, делая селфи в Крыму

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    Туристка сорвалась со скалы, делая селфи в Крыму

    Туристка сорвалась со скалы, делая селфи в Крыму

    Туристка сорвалась со скалы, делая селфи в Крыму

    Жительница Ростова-на-Дону сорвалась со скалы в Крыму. Несчастный случай произошел в тот момент, когда девушка делала селфи на краю обрыва.

    25-летняя девушка получила тяжелые травмы, сорвавшись со скалы на мысе Капчик в Крыму, делая селфи. Туристка переломала ключицы, получила травму спины и множественные ссадины.

    В министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма отметили, что любительница эффектных кадров «родилась в рубашке». Склон в том районе очень высокий и практически вертикальный, туристка могла погибнуть. К счастью, друзья девушки вовремя вызвали спасателей. Пострадавшую госпитализировали, передает сайт Dni.Ru.
    Туристка сорвалась со скалы, делая селфи в Крыму. Крым, несчастные случаи, туризм и путешествия, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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