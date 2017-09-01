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  • 01.09, 20:39
    Участники проекта «Ты супер! Танцы» готовятся к первому выходу на сцену. дети и подростки, НТВ, телевидение, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники проекта «Ты супер! Танцы» готовятся к первому выходу на сцену

    Участники проекта «Ты супер! Танцы» готовятся к первому выходу на сцену

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    Участники проекта «Ты супер! Танцы» готовятся к первому выходу на сцену

    Участники проекта «Ты супер! Танцы» готовятся к первому выходу на сцену

    Участники проекта «Ты супер! Танцы» готовятся к первому выходу на сцену

      Уже завтра на НТВ стартует самое ожидаемое шоу нового сезона — «Ты супер! Танцы». Для участников проекта сейчас еще все в новинку. Впервые они увидели съемочную площадку и испытали первое волнение перед выходом на сцену. Но главным сюрпризом стала совершенно неожиданная для конкурсантов встреча.

      Немного сонные, но очень взволнованные участники проекта выходят из автобуса и собираются на самой первой своей съемочной площадке. Павильон пока темный и пустой, через несколько часов будет залит светом, с судейских кресел снимут пленку, члены жюри займут свои места, а с пустых пока трибун будут греметь первые аплодисменты.

      Ребята удивляются: зачем так много экранов вокруг? Зачем большая яма перед самой авансценой? Где прячется режиссер? Как в зал попадут зрители? И самое главное — можно ли будет обнять членов жюри?

      Пока первая группа юных артистов изучала съемочный павильон, на базу проекта приехали участницы первого сезона вокального конкурса Кристина Фарафонова, Саша Хлудова и Аня Трофимова. Больше всего девочки были рады встретить свою подругу Кристину Стародубову, которая дальше отборочного тура не прошла. Тогда поддержать ее приехал известный хореограф Евгений Папунаишвили.

      В этом году Кристина тоже участвует в проекте уже как танцовщица, а Евгений теперь оценивает ее мастерство в жюри. Круг замкнулся. Девчонки рассказывают, как проект изменил их жизнь. Танцоры и вокалисты быстро нашли общий язык. Саша Хлудова даже встретила здесь свою землячку.

      Саша Хлудова, участница проекта «Ты супер!»: «Хочу плакать. Это просто место, которое меня изменило в каком-то роде, мы нашли настоящих друзей, с которыми мы до сих пор общаемся. Здесь просто нужно ценить каждую минуту, потому что лучшее время в их жизни сейчас начинается».

      О чем еще говорить в День знаний, как не об учебе? Девочки подсчитали: на проект пришли 11 участников-выпускников — 9-й и 11-й классы. И все 11 поступили. Аня, Саша и Кристина — тоже среди поступивших.

      Кристина Фарафонова, участница проекта «Ты супер!»: «Я уже присмотрела себе участников, которые очень крутые, от них веет позитив, энергетика».

      Как передает корреспондент Анастасия Пак, удивительно, что больше участников волновали не выходы на сцену и конкурсная программа, а жизнь после проекта. Вокалистки многозначительно переглядывались, ведь именно после шоу и начнется все самое интересное. Первый выпуск «Ты супер! Танцы» смотрите завтра в 20:00 на НТВ.

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