Участники проекта «Ты супер! Танцы» готовятся к первому выходу на сцену

Немного сонные, но очень взволнованные участники проекта выходят из автобуса и собираются на самой первой своей съемочной площадке. Павильон пока темный и пустой, через несколько часов будет залит светом, с судейских кресел снимут пленку, члены жюри займут свои места, а с пустых пока трибун будут греметь первые аплодисменты.Ребята удивляются: зачем так много экранов вокруг? Зачем большая яма перед самой авансценой? Где прячется режиссер? Как в зал попадут зрители? И самое главное — можно ли будет обнять членов жюри?Пока первая группа юных артистов изучала съемочный павильон, на базу проекта приехали участницы первого сезона вокального конкурса Кристина Фарафонова, Саша Хлудова и Аня Трофимова. Больше всего девочки были рады встретить свою подругу Кристину Стародубову, которая дальше отборочного тура не прошла. Тогда поддержать ее приехал известный хореограф Евгений Папунаишвили.В этом году Кристина тоже участвует в проекте уже как танцовщица, а Евгений теперь оценивает ее мастерство в жюри. Круг замкнулся. Девчонки рассказывают, как проект изменил их жизнь. Танцоры и вокалисты быстро нашли общий язык. Саша Хлудова даже встретила здесь свою землячку., участница проекта «Ты супер!»: «Хочу плакать. Это просто место, которое меня изменило в каком-то роде, мы нашли настоящих друзей, с которыми мы до сих пор общаемся. Здесь просто нужно ценить каждую минуту, потому что лучшее время в их жизни сейчас начинается».О чем еще говорить в День знаний, как не об учебе? Девочки подсчитали: на проект пришли 11 участников-выпускников — 9-й и 11-й классы. И все 11 поступили. Аня, Саша и Кристина — тоже среди поступивших., участница проекта «Ты супер!»: «Я уже присмотрела себе участников, которые очень крутые, от них веет позитив, энергетика».Как передает, удивительно, что больше участников волновали не выходы на сцену и конкурсная программа, а жизнь после проекта. Вокалистки многозначительно переглядывались, ведь именно после шоу и начнется все самое интересное.