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  • 01.09, 16:07

    Трамп объявил сентябрь месяцем борьбы с алкоголизмом

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    Трамп объявил сентябрь месяцем борьбы с алкоголизмом

    Трамп объявил сентябрь месяцем борьбы с алкоголизмом

    Президент США Дональд Трамп объявил сентябрь общенациональным месяцем борьбы с алкоголизмом и наркоманией.

    Американский лидер заявил, что в США алкоголизмом и наркоманией страдают более 20 млн человек. По словам Трампа, власти страны готовы оказать им всяческую поддержку в борьбе с тяжелым недугом.

    Дональд Трамп: «Моя администрация преисполнена решимости избавить нашу страну от этих трагических реалий».

    Глава США добавил, что на борьбу с этим злом уже выделено более полумиллиарда долларов. Деньги пошли на профилактику алкоголизма и наркомании, а также на создание сети реабилитационных центров по всей стране.

    В июле этого года специально созданная Трампом комиссия рекомендовала президенту объявить в стране чрезвычайное положение из-за критической ситуации с наркозависимостью. Трамп согласился и заявил, что готовит документы для введения режима ЧП.

    По данным Национального института по проблемам алкоголизма, отт чрезмерного употребления алкоголя в США ежегодно умирают около 88 тыс. человек. В рейтинге самых распространенных причин смерти в стране пристрастие к выпивке занимает четвертое место, передает ТАСС.


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