Трамп объявил сентябрь месяцем борьбы с алкоголизмом

Президент США Дональд Трамп объявил сентябрь общенациональным месяцем борьбы с алкоголизмом и наркоманией.
Американский лидер заявил, что в США алкоголизмом и наркоманией страдают более 20 млн человек. По словам Трампа, власти страны готовы оказать им всяческую поддержку в борьбе с тяжелым недугом.
Дональд Трамп: «Моя администрация преисполнена решимости избавить нашу страну от этих трагических реалий».
Глава США добавил, что на борьбу с этим злом уже выделено более полумиллиарда долларов. Деньги пошли на профилактику алкоголизма и наркомании, а также на создание сети реабилитационных центров по всей стране.
В июле этого года специально созданная Трампом комиссия рекомендовала президенту объявить в стране чрезвычайное положение из-за критической ситуации с наркозависимостью. Трамп согласился и заявил, что готовит документы для введения режима ЧП.
По данным Национального института по проблемам алкоголизма, отт чрезмерного употребления алкоголя в США ежегодно умирают около 88 тыс. человек. В рейтинге самых распространенных причин смерти в стране пристрастие к выпивке занимает четвертое место, передает ТАСС.
Дональд Трамп: «Моя администрация преисполнена решимости избавить нашу страну от этих трагических реалий».
Глава США добавил, что на борьбу с этим злом уже выделено более полумиллиарда долларов. Деньги пошли на профилактику алкоголизма и наркомании, а также на создание сети реабилитационных центров по всей стране.
В июле этого года специально созданная Трампом комиссия рекомендовала президенту объявить в стране чрезвычайное положение из-за критической ситуации с наркозависимостью. Трамп согласился и заявил, что готовит документы для введения режима ЧП.
По данным Национального института по проблемам алкоголизма, отт чрезмерного употребления алкоголя в США ежегодно умирают около 88 тыс. человек. В рейтинге самых распространенных причин смерти в стране пристрастие к выпивке занимает четвертое место, передает ТАСС.
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