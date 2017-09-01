Гимн проекта НТВ «Ты супер! Танцы» объединил 12 стран

До премьеры международного детского танцевального конкурса «Ты супер! Танцы» остается всего день. Уже завтра, 2 сентября, участники покажут яркие танцевальные номера, а также в финале выпуска конкурсанты презентуют уникальный танцевальный гимн.
У проекта «Ты супер! Танцы», объединившего юных танцоров из разных уголков России, стран СНГ и Балтии, будет свой гимн — танцевальный. Гимн вокального проекта «Ты супер!» был превращен в танцевальный ремикс знаменитым DJ Грувом. Благодаря его обработке, полюбившаяся зрителям композиция «Выше солнца и выше птиц», получила модный электронный акцент. Но музыка — это только часть гимна нового проекта. Самое важное будет происходить на сцене. В одной танцевальной постановке ребята представят многообразие стилей: классические направления, такие, как балет и бальные танцы, так и современные — хип-хоп, джаз-фанк, попинг, модерн, контемпорари и даже дабстеп. Кроме того, зрители НТВ смогут увидеть пеструю палитру народных танцев: абхазские, армянские, азербайджанские, грузинские, ингушские, индийские, испанские, ирландские, казахские, нанайские, танцы народов ульчи и, конечно, русские народные.
Увидеть эту масштабную танцевальную постановку зрители смогут уже завтра, 2 сентября, в 20:00 на телеканале НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Увидеть эту масштабную танцевальную постановку зрители смогут уже завтра, 2 сентября, в 20:00 на телеканале НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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