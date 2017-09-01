Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.09, 16:07
    Гимн проекта НТВ «Ты супер! Танцы» объединил 12 стран. дети и подростки, НТВ, телевидение, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГимн проекта НТВ «Ты супер! Танцы» объединил 12 стран

    Гимн проекта НТВ «Ты супер! Танцы» объединил 12 стран

    комментировать
    Гимн проекта НТВ «Ты супер! Танцы» объединил 12 стран

    Гимн проекта НТВ «Ты супер! Танцы» объединил 12 стран

    Гимн проекта НТВ «Ты супер! Танцы» объединил 12 стран

      До премьеры международного детского танцевального конкурса «Ты супер! Танцы» остается всего день. Уже завтра, 2 сентября, участники покажут яркие танцевальные номера, а также в финале выпуска конкурсанты презентуют уникальный танцевальный гимн.

      У проекта «Ты супер! Танцы», объединившего юных танцоров из разных уголков России, стран СНГ и Балтии, будет свой гимн — танцевальный. Гимн вокального проекта «Ты супер!» был превращен в танцевальный ремикс знаменитым DJ Грувом. Благодаря его обработке, полюбившаяся зрителям композиция «Выше солнца и выше птиц», получила модный электронный акцент. Но музыка — это только часть гимна нового проекта. Самое важное будет происходить на сцене. В одной танцевальной постановке ребята представят многообразие стилей: классические направления, такие, как балет и бальные танцы, так и современные — хип-хоп, джаз-фанк, попинг, модерн, контемпорари и даже дабстеп. Кроме того, зрители НТВ смогут увидеть пеструю палитру народных танцев: абхазские, армянские, азербайджанские, грузинские, ингушские, индийские, испанские, ирландские, казахские, нанайские, танцы народов ульчи и, конечно, русские народные.

      Увидеть эту масштабную танцевальную постановку зрители смогут уже завтра, 2 сентября, в 20:00 на телеканале НТВ.

      смотретьУ каждого из этих талантливых детей есть мечта. А мечты всегда должны сбываться! «Ты супер! Танцы» — в субботу на НТВ
      У каждого из этих талантливых детей есть мечта. А мечты всегда должны сбываться! «Ты супер! Танцы» — в субботу на НТВ
      Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

      Новости по теме

      «Ты супер! Танцы»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru