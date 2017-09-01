Власти Москвы прогнозируют 10-балльные пробки в начале сентября

В первых числах сентября Москва встанет в гигантских пробках из-за окончания сезона отпусков и ухудшения погоды, сообщили в ЦОДД.

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Центр организации дорожного движения правительства Москвы прогнозирует осложнение дорожного движения в ближайшие дни утром и вечером в часы пик.



Основные затруднения будут наблюдаться с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 20:00, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.



В мэрии отмечают, что причина возникновение серьезных заторов на дорогах столицы — начало учебного года, окончание отпусков, продолжение работы по программе благоустройства «Моя улица», а также ухудшение погодных условий.



Горожан просят пересесть с личного транспорта на общественный либо по-возможности передвигаться по городу не в часы пик.