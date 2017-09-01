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  • 01.09, 16:07

    Власти Москвы прогнозируют 10-балльные пробки в начале сентября

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    Власти Москвы прогнозируют <nobr>10-балльные</nobr> пробки в начале сентября

    Власти Москвы прогнозируют 10-балльные пробки в начале сентября

    Власти Москвы прогнозируют <nobr>10-балльные</nobr> пробки в начале сентября
  • Фото: ТАСС

    • В первых числах сентября Москва встанет в гигантских пробках из-за окончания сезона отпусков и ухудшения погоды, сообщили в ЦОДД.

    Центр организации дорожного движения правительства Москвы прогнозирует осложнение дорожного движения в ближайшие дни утром и вечером в часы пик.

    Основные затруднения будут наблюдаться с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 20:00, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.

    В мэрии отмечают, что причина возникновение серьезных заторов на дорогах столицы — начало учебного года, окончание отпусков, продолжение работы по программе благоустройства «Моя улица», а также ухудшение погодных условий.

    Горожан просят пересесть с личного транспорта на общественный либо по-возможности передвигаться по городу не в часы пик.

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