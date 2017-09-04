Валерий Фокин: творческий человек всегда будет трудным для любой власти. Эксклюзив НТВ

Ощущение, что от «Основ государственной культурной политики России» нет никакого эффекта, — справедливая оценка реального положения дел. Такое мнение в эксклюзивном интервью НТВ высказал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.
По его словам, сам по себе документ был хорош, а вот стратегия действий не разработана до сих пор.
«Вот на летнем заседании Совета по культуре при президенте об этом говорили мы. И будет сформировано, по крайней мере, есть такое поручение, что будет сформирована группа, которая займется сейчас, потому что действительно, это оскорбительно и стыдновато, честно говоря. Потому что такой документ очень важный остался бумагой. Оскорбительно».
По словам Фокина, внятные, работающие законы в этой сфере просто жизненно необходимы: если государство хочет быть сильным, у него должны быть сильные и разнообразные театр, литература, кинематограф.
Творческий человек всегда будет трудным для любой власти, при этом диалог между государством и людьми искусства необходим, и отказываться от него — неправильный подход, считает худрук Александринки.
«Подкладывается — с этим все ясно. А если он все равно пытается быть объективным, пытается стараться говорить о каких-то больных вещах в жизни и себе в этой жизни и так далее… Конечно, определенная критика обязательно будет. Но это не значит, что эта критика — против строя, против власти, против родины. Да ничего подобного. Патриотизм вообще сложное чувство, понимаете? И когда ты критикуешь родину, надо понимать, что иногда ты критикуешь то, что происходит в стране, для того, чтобы было лучше. У тебя это болит. Это совершенно разные вещи».
В то же время, по словам Фокина, художнику не должно изменять чувство ответственности: он должен отвечать за то, что делает, а не считать, что ему все обязаны.
Руководитель театра также прокомментировал деятельность различного рода активистов, берущих на себя право определять, чем плох или хорош тот или иной спектакль, фильм или выставка. По его словам, это опасное явление, которое не имеет отношения к защите нравственных или духовных ценностей.
«Президент, по-моему, на эту тему говорил достаточно определенно, что, если это нарушение закона, надо очень жестко к этому относиться. Потому что подкидывание свиных голов к Художественному театру, с выставкой, с этим, с тем — ну, конечно, это чистой воды хулиганство. Оно вопиющее. Потому что сегодня мы уже читаем, как многие рассказывают, что, как только пойдет фильм „Матильда“, так эти кинотеатры будут поджигать. Но это как?»
По словам Фокина, опасность в том, что подобного рода действия насаждают агрессию и непримиримость и, по сути, ведут к расколу в обществе.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня после «Итогов дня».
«Вот на летнем заседании Совета по культуре при президенте об этом говорили мы. И будет сформировано, по крайней мере, есть такое поручение, что будет сформирована группа, которая займется сейчас, потому что действительно, это оскорбительно и стыдновато, честно говоря. Потому что такой документ очень важный остался бумагой. Оскорбительно».
По словам Фокина, внятные, работающие законы в этой сфере просто жизненно необходимы: если государство хочет быть сильным, у него должны быть сильные и разнообразные театр, литература, кинематограф.
Творческий человек всегда будет трудным для любой власти, при этом диалог между государством и людьми искусства необходим, и отказываться от него — неправильный подход, считает худрук Александринки.
«Подкладывается — с этим все ясно. А если он все равно пытается быть объективным, пытается стараться говорить о каких-то больных вещах в жизни и себе в этой жизни и так далее… Конечно, определенная критика обязательно будет. Но это не значит, что эта критика — против строя, против власти, против родины. Да ничего подобного. Патриотизм вообще сложное чувство, понимаете? И когда ты критикуешь родину, надо понимать, что иногда ты критикуешь то, что происходит в стране, для того, чтобы было лучше. У тебя это болит. Это совершенно разные вещи».
В то же время, по словам Фокина, художнику не должно изменять чувство ответственности: он должен отвечать за то, что делает, а не считать, что ему все обязаны.
Руководитель театра также прокомментировал деятельность различного рода активистов, берущих на себя право определять, чем плох или хорош тот или иной спектакль, фильм или выставка. По его словам, это опасное явление, которое не имеет отношения к защите нравственных или духовных ценностей.
«Президент, по-моему, на эту тему говорил достаточно определенно, что, если это нарушение закона, надо очень жестко к этому относиться. Потому что подкидывание свиных голов к Художественному театру, с выставкой, с этим, с тем — ну, конечно, это чистой воды хулиганство. Оно вопиющее. Потому что сегодня мы уже читаем, как многие рассказывают, что, как только пойдет фильм „Матильда“, так эти кинотеатры будут поджигать. Но это как?»
По словам Фокина, опасность в том, что подобного рода действия насаждают агрессию и непримиримость и, по сути, ведут к расколу в обществе.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня после «Итогов дня».
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