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  • 01.09, 16:07

    Минобрнауки назвало пять тем итогового сочинения для выпускников

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    Минобрнауки назвало пять тем итогового сочинения для выпускников

    Минобрнауки назвало пять тем итогового сочинения для выпускников

    Министерство образования назвало пять направлений тем итогового сочинения, которое предстоит написать одиннадцатиклассникам в декабре.

    Направления тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год были определены советом под председательством Натальи Солженицыной. Ими стали: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость» и «Человек и общество».

    Как отметили в Минобрнауки, конкретную формулировку темы школьники узнают лишь в день написания сочинения.

    Ранее сегодня Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока предложил тему для итогового сочинения — «Россия, устремленная в будущее». Президент предложил школьникам поразмышлять о том, какой будет Россия на рубеже 40–50-х годов.

    Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года. Оно является обязательным условием допуска к ЕГЭ. Выпускники, которые получили за итоговое сочинение неудовлетворительную оценку, могут его пересдать.

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