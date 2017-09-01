Минобрнауки назвало пять тем итогового сочинения для выпускников

Министерство образования назвало пять направлений тем итогового сочинения, которое предстоит написать одиннадцатиклассникам в декабре.
Направления тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год были определены советом под председательством Натальи Солженицыной. Ими стали: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость» и «Человек и общество».
Как отметили в Минобрнауки, конкретную формулировку темы школьники узнают лишь в день написания сочинения.
Ранее сегодня Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока предложил тему для итогового сочинения — «Россия, устремленная в будущее». Президент предложил школьникам поразмышлять о том, какой будет Россия на рубеже
40–50-х годов.
Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года. Оно является обязательным условием допуска к ЕГЭ. Выпускники, которые получили за итоговое сочинение неудовлетворительную оценку, могут его пересдать.
Как отметили в Минобрнауки, конкретную формулировку темы школьники узнают лишь в день написания сочинения.
Ранее сегодня Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока предложил тему для итогового сочинения — «Россия, устремленная в будущее». Президент предложил школьникам поразмышлять о том, какой будет Россия на рубеже
Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года. Оно является обязательным условием допуска к ЕГЭ. Выпускники, которые получили за итоговое сочинение неудовлетворительную оценку, могут его пересдать.
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