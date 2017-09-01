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  • 01.09, 16:07

    Уроженца Грозного зарубили в московском Царицыно

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    Уроженца Грозного зарубили в московском Царицыно

    Уроженца Грозного зарубили в московском Царицыно

    В квартире жилого дома на юге Москвы нашли тело выходца из Чечни с рублеными ранами головы и переломом носа.

    Как сообщает источник агентства «Москва» в правоохранительных органах, тело нашли соседи погибшего. Они и заявили в полицию.

    По данным правоохранителей, покойный был 26-летним уроженцем Грозного. Он был одет в толстовку с надписью London, синие штаны и синие мокасины.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве. Устанавливаются личности подозреваемых.

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