Уроженца Грозного зарубили в московском Царицыно

В квартире жилого дома на юге Москвы нашли тело выходца из Чечни с рублеными ранами головы и переломом носа.
Как сообщает источник агентства «Москва» в правоохранительных органах, тело нашли соседи погибшего. Они и заявили в полицию.
По данным правоохранителей, покойный был 26-летним уроженцем Грозного. Он был одет в толстовку с надписью London, синие штаны и синие мокасины.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Устанавливаются личности подозреваемых.
По данным правоохранителей, покойный был 26-летним уроженцем Грозного. Он был одет в толстовку с надписью London, синие штаны и синие мокасины.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Устанавливаются личности подозреваемых.
Комментарии