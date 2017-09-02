В России стартовал новый театральный сезон. Знаменитая Александринка — не исключение. Каково это — налаживать международный творческий диалог в условиях санкций?
С кем сегодня мастера культуры и не слишком ли нескромные доходы они получают? Чем чревато нагнетание страстей вокруг дела Серебренникова? Когда и почему защита духовных скреп приобретает радикальные формы? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с худруком одного из старейших театров страны Валерием Фокиным.
О театральной дипломатии в условиях санкций
Сегодня, когда международная обстановка у нас не самая лучшая, так мягко скажем, коридор культуры, коридор театра — это очень важный путь.
Об ответственности художника
«Я взял и чего хочу, то и ворочу», — это неправильно. Потому что самая главная ответственность и самая главная цензура — это моя личная цензура. Я должен отвечать за то, что я делаю.
О государстве и патриотизме
Государство обязано поддерживать культуру, потому что если государство хочет быть сильным, то у него должен быть сильный разнообразный театр, литература, живопись, кинематограф…
Патриотизм вообще сложное чувство, понимаете? И когда ты критикуешь родину, надо понимать, что иногда ты критикуешь то, что происходит в стране, для того, чтобы было лучше. У тебя это болит.
О призывах отказаться от диалога с властью из-за дела Серебренникова
Я слышу сейчас призывы многих моих коллег, что все, отказаться, мы с ними не разговариваем вследствие известных причин, которые сейчас происходят… Это неправильный подход.
Об «Основах государственной культурной политики России»
Сам по себе документ очень хорош. Там очень точно названы очень многие вещи. Все очень сбалансировано и точно. Но вопрос-то в том, что нужно было разработать стратегию. А вот она не разработана. Прошло два года, и в общем ничего.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в понедельник, 4 сентября, сразу после «Итогов дня».
О театральной дипломатии в условиях санкций
Сегодня, когда международная обстановка у нас не самая лучшая, так мягко скажем, коридор культуры, коридор театра — это очень важный путь.
Об ответственности художника
«Я взял и чего хочу, то и ворочу», — это неправильно. Потому что самая главная ответственность и самая главная цензура — это моя личная цензура. Я должен отвечать за то, что я делаю.
О государстве и патриотизме
Государство обязано поддерживать культуру, потому что если государство хочет быть сильным, то у него должен быть сильный разнообразный театр, литература, живопись, кинематограф…
Патриотизм вообще сложное чувство, понимаете? И когда ты критикуешь родину, надо понимать, что иногда ты критикуешь то, что происходит в стране, для того, чтобы было лучше. У тебя это болит.
О призывах отказаться от диалога с властью из-за дела Серебренникова
Я слышу сейчас призывы многих моих коллег, что все, отказаться, мы с ними не разговариваем вследствие известных причин, которые сейчас происходят… Это неправильный подход.
Об «Основах государственной культурной политики России»
Сам по себе документ очень хорош. Там очень точно названы очень многие вещи. Все очень сбалансировано и точно. Но вопрос-то в том, что нужно было разработать стратегию. А вот она не разработана. Прошло два года, и в общем ничего.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в понедельник, 4 сентября, сразу после «Итогов дня».
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