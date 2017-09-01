Напавший на спортсмена из РФ болельщик страдает синдромом Дауна

Толкнувший Максима Белькова болельщик страдает синдромом Дауна, сообщили в пресс-службе команды Katusha-Alpecin. Пострадавший спортсмен не будет подавать на обидчика заявление в полицию.: «Очевидно, этот мужчина страдает психическим расстройством. Для меня это достаточная причина, чтобы не предпринимать больше никаких действий против него».Бельков уточнил, что не пострадал, хотя инцидент мог завершиться с более серьезными для здоровья последствиями. Спортсмен обратился ко всем болельщикам, призвав не трогать велосипедистов во время движения.: «Надеюсь, произошедшее откроет глаза многим болельщикам. Пожалуйста, не трогайте велосипедистов на трассе, не бегите рядом и следите за теми, с кем вы пришли».Ранее сообщалось, что в Испании во время 12-го этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании» неизвестный напал на российского гонщика Максима Белькова, толкнул его с велосипеда на обочину. Злоумышленник был задержан, а зрители помогли россиянину подняться с земли, помогли ему сесть на велосипед и даже помогли разогнаться.