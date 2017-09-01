Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.09, 14:35
    Напавший на спортсмена из РФ болельщик страдает синдромом Дауна. Испания, велоспорт, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНапавший на спортсмена из РФ болельщик страдает синдромом Дауна

    Напавший на спортсмена из РФ болельщик страдает синдромом Дауна

    комментировать

    Напавший на спортсмена из РФ болельщик страдает синдромом Дауна

    Напавший на спортсмена из РФ болельщик страдает синдромом Дауна

      В команде Katusha-Alpecin простили болельщика, толкнувшего велосипедиста Максима Белькова во время заезда.

      Толкнувший Максима Белькова болельщик страдает синдромом Дауна, сообщили в пресс-службе команды Katusha-Alpecin. Пострадавший спортсмен не будет подавать на обидчика заявление в полицию.

      Максим Бельков: «Очевидно, этот мужчина страдает психическим расстройством. Для меня это достаточная причина, чтобы не предпринимать больше никаких действий против него».

      Бельков уточнил, что не пострадал, хотя инцидент мог завершиться с более серьезными для здоровья последствиями. Спортсмен обратился ко всем болельщикам, призвав не трогать велосипедистов во время движения.

      Максим Бельков: «Надеюсь, произошедшее откроет глаза многим болельщикам. Пожалуйста, не трогайте велосипедистов на трассе, не бегите рядом и следите за теми, с кем вы пришли».

      Ранее сообщалось, что в Испании во время 12-го этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании» неизвестный напал на российского гонщика Максима Белькова, толкнул его с велосипеда на обочину. Злоумышленник был задержан, а зрители помогли россиянину подняться с земли, помогли ему сесть на велосипед и даже помогли разогнаться.


      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru