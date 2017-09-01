Гидрометцентр предупредил об опасном тумане в Москве

Гидрометцентр объявил в субботу «желтый» уровень погодной опасности в Москве.
Синоптики предупредили москвичей о потенциально опасной погоде. В субботу ожидается сильный туман, передает РИА Новости.
Гидрометцентр России: «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна».
Днем в субботу ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью до 11 градусов, днем в субботу воздух прогреется до 20–22 градусов.
Гидрометцентр России: «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна».
Днем в субботу ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью до 11 градусов, днем в субботу воздух прогреется до 20–22 градусов.
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