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  • 01.09, 14:35

    Гидрометцентр предупредил об опасном тумане в Москве

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    Гидрометцентр предупредил об опасном тумане в Москве

    Гидрометцентр предупредил об опасном тумане в Москве

    Гидрометцентр объявил в субботу «желтый» уровень погодной опасности в Москве.

    Синоптики предупредили москвичей о потенциально опасной погоде. В субботу ожидается сильный туман, передает РИА Новости.

    Гидрометцентр России: «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна».

    Днем в субботу ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью до 11 градусов, днем в субботу воздух прогреется до 20–22 градусов.

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