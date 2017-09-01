Уральских дачников обязали избавиться от деревянных туалетов

О весьма деликатной проблеме были вынуждены заявить во всеуслышание дачники Пермского края, когда получили предписание от прокуратуры в течение месяца снести на участках все туалеты. В надзорном ведомстве указали причину: дома стоят в прибрежной зоне, есть риск, что нечистоты вместе с грунтовыми водами могут попасть в реку.

Из районной газеты, в которой опубликовали заявление прокурора, местные жители узнали о том, что им теперь придется в срочном порядке облагораживать свои дачные участки. Представитель надзорного ведомства дал понять, что привычных глазу каждого деревенского человека строений здесь быть не должно, по крайней мере в непосредственной близости от воды, мол, органическое содержимое загрязняет Каму, а это чуть ли не самый крупный приток Волги.



Тем, кто совсем уж любит быть с природой наедине, предложили оборудовать биотуалеты или подключиться к канализации, хотя здесь ее отродясь не было. Пенсионерка Лидия Балдина, которая приезжает сюда уже много лет, пребывает в недоумении.



Лидия Балдина, местная жительница: «Не знаю, чего придумали. Делать нечего им? Не знаю, в туалет никто лишнего не ходит. Если сходит раз под деревом — да и все».



Установка биотуалетов, конечно, ударит по карману, говорят местные жители. Да и пользовались привычными деревянными строениями здесь сотни лет. Река от этого, уверяют, грязнее не стала. Дачники сами приглашают санитарных врачей на свои участки и даже предлагают отведать ягод и огурцов, чтобы те окончательно убедились, что все свое, натуральное и безопасное.



Тем не менее прокуроры на основании заключения Роспотребнадзора и законов об охране водных объектов постановили выгребные ямы убрать, а лучше заменить их современными уборными.



Андрей Делиев, прокурор. г. Добрянки Пермского края: «Требования законодательства таковы. Закон един для всех».



Люди считают, что это с подачи бывшего председателя садового товарищества специалисты, что называется, докопалась до истины. Дачники уверены, что анонимное письмо, с которого, собственно, все и началось, прокурорам написала именно она. На общем собрании Любовь Гладкову не так давно сняли, назначили нового главу, но по-настоящему неприятный осадок остался. Позже Гладкова заявила даже об угрозах в свой адрес, добавив, что сражаться будет до конца.



Любовь Гладкова, бывший председатель СНТ: «Они мне все грозят, что исключат из сада, отрежут провода. Такие вот угрозы. Пусть попробуют! Я им сказала: если горя не видали — пожалуйста».



Как выяснил корреспондент Илья Ушенин, те, кто побогаче, уже оборудовали себе едва ли не люксовые апартаменты вместо одиноко стоящих деревянных гальюнов на берегах реки. Те, кто привык жить по старинке, обещают, что уйдут в туалетные партизаны и все равно будут….. нарушать закон.