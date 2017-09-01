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  • 01.09, 14:35

    Порошенко похвастался перед детьми своими оценками

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    Порошенко похвастался перед детьми своими оценками

    Порошенко похвастался перед детьми своими оценками

    Президент Украины заявил, что в школе получал только пятерки.

    Открывая школу в Харьковской области, Порошенко поздравил детей с Днем знаний и пожелал им успехов в учебе.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Дорогие дети, я желаю вам, учитесь, пожалуйста, на „отлично“. Могу отметить, что у меня за 10 лет обучения не было ни одной четверки».

    Также Порошенко пожелал школьникам «крепкого здоровья, щедрой судьбы, мира и неиссякаемой жажды знаний», передает «112».

    Надо сказать, что сегодня Порошенко открыл уже пятую школу за последнее время. Ранее украинский президент провел церемонии открытия учебных заведений в Донбассе и Львовской области.

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