Порошенко похвастался перед детьми своими оценками

Президент Украины заявил, что в школе получал только пятерки.
Открывая школу в Харьковской области, Порошенко поздравил детей с Днем знаний и пожелал им успехов в учебе.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Дорогие дети, я желаю вам, учитесь, пожалуйста, на „отлично“. Могу отметить, что у меня за 10 лет обучения не было ни одной четверки».
Также Порошенко пожелал школьникам «крепкого здоровья, щедрой судьбы, мира и неиссякаемой жажды знаний», передает «112».
Надо сказать, что сегодня Порошенко открыл уже пятую школу за последнее время. Ранее украинский президент провел церемонии открытия учебных заведений в Донбассе и Львовской области.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Дорогие дети, я желаю вам, учитесь, пожалуйста, на „отлично“. Могу отметить, что у меня за 10 лет обучения не было ни одной четверки».
Также Порошенко пожелал школьникам «крепкого здоровья, щедрой судьбы, мира и неиссякаемой жажды знаний», передает «112».
Надо сказать, что сегодня Порошенко открыл уже пятую школу за последнее время. Ранее украинский президент провел церемонии открытия учебных заведений в Донбассе и Львовской области.
Комментарии