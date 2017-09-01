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  • 01.09, 14:35
    Медбратва: как кредитные мошенники загоняют в кабалу клиенток салонов красоты. кредиты, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедбратва: как кредитные мошенники загоняют в кабалу клиенток салонов красоты

    Медбратва: как кредитные мошенники загоняют в кабалу клиенток салонов красоты

    1 комментарий
    Медбратва: как кредитные мошенники загоняют в кабалу клиенток салонов красоты

    Медбратва: как кредитные мошенники загоняют в кабалу клиенток салонов красоты

    Медбратва: как кредитные мошенники загоняют в кабалу клиенток салонов красоты

      Бизнес, построенный на кредитах, выдаваемых в салонах красоты и частных медклиниках, процветает во многих городах России. Жалобами возмущенных покупателей завалены полицейские участки, а суды — исками.

      Для жительницы Нижнего Новгорода Натальи 25-е число каждого месяца — черный день календаря, срок платежа по кредиту. Денег у безработной жительницы Нижнего Новгорода нет. Женщина уверяет, что стала жертвой мошенников в косметическом салоне. Туда Наталья пришла на бесплатную омолаживающую процедуру, а вышла с чемоданом косметики и подписанным кредитным договором.

      Наталья: «Возможно я и понимала, что мне дают документы на подпись, но отказаться, воспротивиться этому всему, у меня просто не было ни сил, ни эмоций, я была счастливая».

      Таких, как Наталья, в Нижнем Новгороде набралось больше двухсот человек. Кого-то салон красоты осчастливил на 100 тысяч, а кого-то и на полмиллиона.

      Татьяна Лукина, следователь по особо важным делам МВД России по Нижнему Новгороду: «Женщинам вручали косметические наборы и предлагали подписать договоры об оказании бесплатных процедур женщины находились под психологическим давлением со стороны сотрудников, подписывали эти документы и не знали, что они содержат в себе обязательство перед банком, что документы являются кредитными договорами».

      Кредиты на кругленькие суммы в салоне красоты оформляли пенсионерам и даже безработным. Не удивительно, что многие попросту не могут потянуть платежи. Тогда к делу подключаются коллекторы.

      Но почему покупатели позволяют так легко себя обмануть? Зачем берут в банках займы на огромные суммы? И как объяснить, что банки, не глядя, одобряют займы на огромные суммы всем подряд? Включая тех, кто заведомо не сможет рассчитаться, например, пенсионеров и безработных. Откуда такая неразборчивость? Заявки никто не проверяет или может быть у фирмы есть свой человек в кредитном отделе? Ответы на эти вопросы — в программе «ЧП. Расследование».


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