За время хаджа Саудовская Аравия приняла 2 миллиона паломников

Праздник Курбан-байрам знаменует окончание паломничества по святым местам, которое именуется хаджем.

В этом году в Мкку и Медину приехали 2 миллиона мусульман, в том числе более 20 тысяч россиян. Почти все одеты в белые одежды. Совершая хадж, паломники посещают места, священные для каждого верующего, — пещеру, где пророк Мухаммед получил первое откровение Корана; могилу и мечеть пророка. Кроме того, надо дотронуться до Каабы.



Важный обряд — побивание камнями. Нужно кинуть 7 камней в столб, который олицетворяет Сатану. Мусульмане при этом мысленно обращаются к Аллаху, обещая ему приложить все усилия, чтобы изгнать бесов из своей жизни. Хадж упоминается в Коране. Считается, что каждый мусульманин должен совершить паломничество хотя бы раз в жизни.