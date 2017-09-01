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  • 01.09, 14:35
    За время хаджа Саудовская Аравия приняла 2 миллиона паломников. ислам, паломники, религия, Саудовская Аравия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗа время хаджа Саудовская Аравия приняла 2 миллиона паломников

    За время хаджа Саудовская Аравия приняла 2 миллиона паломников

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    За время хаджа Саудовская Аравия приняла 2 миллиона паломников

    За время хаджа Саудовская Аравия приняла 2 миллиона паломников

    За время хаджа Саудовская Аравия приняла 2 миллиона паломников

      Праздник Курбан-байрам знаменует окончание паломничества по святым местам, которое именуется хаджем.

      В этом году в Мкку и Медину приехали 2 миллиона мусульман, в том числе более 20 тысяч россиян. Почти все одеты в белые одежды. Совершая хадж, паломники посещают места, священные для каждого верующего, — пещеру, где пророк Мухаммед получил первое откровение Корана; могилу и мечеть пророка. Кроме того, надо дотронуться до Каабы.

      Важный обряд — побивание камнями. Нужно кинуть 7 камней в столб, который олицетворяет Сатану. Мусульмане при этом мысленно обращаются к Аллаху, обещая ему приложить все усилия, чтобы изгнать бесов из своей жизни. Хадж упоминается в Коране. Считается, что каждый мусульманин должен совершить паломничество хотя бы раз в жизни.

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