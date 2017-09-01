Суд запретил болельщику 6 лет ходить на футбол за использование пиротехники

Московский суд приговорил футбольного фаната к шестилетнему запрету на посещение матчей сроком за то, что он пронес на стадион пиротехнику.
Суд в Москве запретил футбольному фанату шесть лет посещать матчи из-за того, что он использовал на матче пиротехнику. На одной из игр чемпионата России полицейские задержали 22-летнего безработного москвича. Как сообщили в пресс-центре МВД, он тщательно скрывал лицо и сразу после матча попытался уйти со стадиона. Правоохранители изъяли у него шесть петард, два файера и одну заряженную ракетницу.
За грубое нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях молодой человек был приговорен к административному аресту сроком на 14 суток и к запрету на посещение любых матчей сроком на 6 лет.
В пресс-центре МВД также сообщили РИА Новости, что сейчас в России такое наказание действует в отношении еще 337 человек.
За грубое нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях молодой человек был приговорен к административному аресту сроком на 14 суток и к запрету на посещение любых матчей сроком на 6 лет.
В пресс-центре МВД также сообщили РИА Новости, что сейчас в России такое наказание действует в отношении еще 337 человек.
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