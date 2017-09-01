Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.09, 14:35

    Суд запретил болельщику 6 лет ходить на футбол за использование пиротехники

    комментировать

    Суд запретил болельщику 6 лет ходить на футбол за использование пиротехники

    Суд запретил болельщику 6 лет ходить на футбол за использование пиротехники

    Московский суд приговорил футбольного фаната к шестилетнему запрету на посещение матчей сроком за то, что он пронес на стадион пиротехнику.

    Суд в Москве запретил футбольному фанату шесть лет посещать матчи из-за того, что он использовал на матче пиротехнику. На одной из игр чемпионата России полицейские задержали 22-летнего безработного москвича. Как сообщили в пресс-центре МВД, он тщательно скрывал лицо и сразу после матча попытался уйти со стадиона. Правоохранители изъяли у него шесть петард, два файера и одну заряженную ракетницу.

    За грубое нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях молодой человек был приговорен к административному аресту сроком на 14 суток и к запрету на посещение любых матчей сроком на 6 лет.

    В пресс-центре МВД также сообщили РИА Новости, что сейчас в России такое наказание действует в отношении еще 337 человек.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru