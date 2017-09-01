В Киеве посетитель пиццерии вытер ноги о флаг Украины

Ми запізно побачили… Короче оце «нєдорозумєніє» сиділо у нас 2 години. Іло піцу, пило пиво. Все як всі. Але є одна від… Опубликовано Леонидом Остальцевым 31 августа 2017 г.

Бывший боец АТО на востоке Украины Леонид Остальцев рассказал в Facebook о «неадекватном посетителе», который побывал в его баре Pizza Veterano. По словам хозяина заведения, гость пиццерии с первого взгляда вел себя вполне прилично: ел пиццу, пил пиво, улыбался, «был одет во все патриотическое» и даже оставил приличные чаевые.Однако после того, как мужчина ушел, официант обнаружил под столом грязный украинский флаг, «который выглядел как тряпка». Остальцев с коллегами посмотрели записи камер видеонаблюдения и увидели, что гость все это время вытирал ноги о флаг Украины под столом. Хозяин бара предположил, что мужчина может быть психически нездоров. Однако подчеркнул, что если таким образом он вздумал «самовыражался», то его ждет жесткое наказание.Бывший боец АТО публикует фото предполагаемого злоумышленника.