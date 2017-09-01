Изнасиловавший и убивший курицу мужчина попросил суд о кастрации

Неоднократно судимый зоофил из округа Лейк (штат Индиана, США) обратился в суд с просьбой подвергнуть его химической кастрации.
46-летний Майкл Бессигано, который был арестован за просмотр порнографии с участием животных, попросил суд освободить его. При этом мужчина сообщил, что согласен на процедуру химической кастрации.
Адвокат американца подчеркнул, что Бессигано движет сексуальное влечение, а не стремление причинить боль животным, а также отметил, что в тюрьме мужчина не сможет получить необходимую помощь.
Как отмечает Chicago Tribune, Майкл Бессигано не раз привлекался к ответственности за зоофилию и жестокое обращение с животными. В частности, мужчина изнасиловал и убил курицу в номере отеля. В январе он был снова арестован за нарушение условий испытательного срока.
Химическая кастрация предусматривает введение медпрепаратов, уменьшающих либидо и сексуальную активность. Процедура обратима и не предполагает стерилизации.
Адвокат американца подчеркнул, что Бессигано движет сексуальное влечение, а не стремление причинить боль животным, а также отметил, что в тюрьме мужчина не сможет получить необходимую помощь.
Как отмечает Chicago Tribune, Майкл Бессигано не раз привлекался к ответственности за зоофилию и жестокое обращение с животными. В частности, мужчина изнасиловал и убил курицу в номере отеля. В январе он был снова арестован за нарушение условий испытательного срока.
Химическая кастрация предусматривает введение медпрепаратов, уменьшающих либидо и сексуальную активность. Процедура обратима и не предполагает стерилизации.
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