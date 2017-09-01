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  • 01.09, 14:35

    Папа римский признался, что посещал психотерапевта

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    Папа римский признался, что посещал психотерапевта

    Папа римский признался, что посещал психотерапевта

    Папа римский признался, что посещал психотерапевта

    Папа римский Франциск рассказал о своих сеансах у психоаналитика. По словам понтифика, он обращался к специалисту в возрасте 42 лет.

    Такое признание глава католической церкви сделал в интервью французскому социологу Доминику Волтону, который пишет книгу о понтифике.

    Папа римский: «Я консультировался у еврейского психоаналитика. На протяжении шести месяцев я раз в неделю ходил к ней домой, чтобы прояснить некоторые вещи».

    При этом папа римский отметил, что его психотерапевт «была очень хорошим человеком» и ни разу не отказала ему в своей помощи. По словам понтифика, женщина позвонил ему перед смертью и пригласил на встречу. «Не для проведения таинства, так как она была еврейкой, а для духовной беседы», — цитирует папу газета La Stampa.

    В основу книги Доминика Волтона «Политика и общества» легли 12 бесед с римским первосвященником. По данным некоторых СМИ, книга выйдет в свет в сентябре этого года.


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