В построенной Сергеем Шойгу таймырской школе решилась проблема нехватки педагогов

Звонок сегодня прозвучит для учеников таймырского поселка Волочанка, хотя еще совсем недавно судьба единственной школы была под вопросом
из-за нехватки учителей. В мае на НТВ вышел репортаж об этой проблеме, после сюжета педагогический состав был полностью сформирован. Решение переехать на Крайний Север приняли учителя из нескольких регионов.
Вертолет Минобороны РФ взял курс на далекий таймырский поселок Волочанка. Он доставил подарки для школьников ко Дню знаний. Это уже не первый рейс военных на север Красноярского края. Местные жители поселка встречают гостей приветствиями на родных языках. Живут здесь в основном долганы и нганасаны, представители коренных малочисленных народов Таймыра.
В зону особого внимания Минобороны Волочанка попала после одного из эфиров программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. Местные школьники на всю страну рассказали о своей большой проблеме — нехватке учителей. За 2 следующих дня директору написали больше 40 педагогов со всей страны и даже из-за рубежа.
Денис Теребихин, директор волочанской средней школы: «События начали развиваться таким образом, что мы перестали за ними успевать следить — все участвуют, все звонят, предлагают помощь. Появились и педагоги, и конкурс на наши рабочие места появился. То есть мы начали уже выбирать, у нас появились дополнительные возможности».
Как передает корреспондент Александр Коневич, решить удалось не только кадровую проблему. Оказалось, что у министра обороны давние связи с волочанской школой — он строил ее в составе студенческого стройотряда.
Галина Григорьева, жительница поселка Волочанка: «Наши взрослые учителя показывали нам, что стройотряд приехал. И говорили, что это именно Шойгу, фамилию я хорошо помню, потому что необычная. А я училась, наверное, в классе 8-м, но я хорошо его помню. Вот эту школу он строил».
Волочанские школьники начинают учебный год не только с новыми педагогами. В село доставили оборудование для класса географии, новые компьютеры, обещали помочь с техникой для хозяйственных нужд, без которой в школе на Крайнем Севере не обойтись.
Иван переехал в Волочанку вместе с женой, которая работает учителем математики. До этого они жили в Хакасии, так что северных морозов не боятся. А вот физик Артём Рубан — из Тольятти. Он — настоящий романтик. Посмотрел сюжет и решил переехать, хотя на севере раньше никогда не был.
Артём Рубан, учитель физики волочанской средней школы: «Вопрос с временным размещением решили, не на улице я сплю, а постоянного полноценного жилья пока нет. Здесь есть какие-то сложности юридические. Здесь на самом деле интересно. Дети здесь потрясающие! Они не такие, как в городе!»
На первом уроке новый учитель делится с волочанскими школьниками своим восхищением по поводу переезда. Педагог надеется, что скоро получит жилье и перевезет семью. Артём верит, что Крайний Север для него станет началом новой жизни с бескрайними возможностями. Тем более при такой поддержке с Большой земли.
После репортажа НТВ жизнь в Волочанке сильно изменилась. В школу приехали учителя, которых так ждали, Минобороны помогает всем, о чем попросят, да и местные власти вспомнили про поселок. Ведь раньше региональные чиновники и депутаты сюда если и приезжали, то в основном чтобы поохотиться и порыбачить.
В зону особого внимания Минобороны Волочанка попала после одного из эфиров программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. Местные школьники на всю страну рассказали о своей большой проблеме — нехватке учителей. За 2 следующих дня директору написали больше 40 педагогов со всей страны и даже из-за рубежа.
Денис Теребихин, директор волочанской средней школы: «События начали развиваться таким образом, что мы перестали за ними успевать следить — все участвуют, все звонят, предлагают помощь. Появились и педагоги, и конкурс на наши рабочие места появился. То есть мы начали уже выбирать, у нас появились дополнительные возможности».
Как передает корреспондент Александр Коневич, решить удалось не только кадровую проблему. Оказалось, что у министра обороны давние связи с волочанской школой — он строил ее в составе студенческого стройотряда.
Галина Григорьева, жительница поселка Волочанка: «Наши взрослые учителя показывали нам, что стройотряд приехал. И говорили, что это именно Шойгу, фамилию я хорошо помню, потому что необычная. А я училась, наверное, в классе 8-м, но я хорошо его помню. Вот эту школу он строил».
Волочанские школьники начинают учебный год не только с новыми педагогами. В село доставили оборудование для класса географии, новые компьютеры, обещали помочь с техникой для хозяйственных нужд, без которой в школе на Крайнем Севере не обойтись.
Иван переехал в Волочанку вместе с женой, которая работает учителем математики. До этого они жили в Хакасии, так что северных морозов не боятся. А вот физик Артём Рубан — из Тольятти. Он — настоящий романтик. Посмотрел сюжет и решил переехать, хотя на севере раньше никогда не был.
Артём Рубан, учитель физики волочанской средней школы: «Вопрос с временным размещением решили, не на улице я сплю, а постоянного полноценного жилья пока нет. Здесь есть какие-то сложности юридические. Здесь на самом деле интересно. Дети здесь потрясающие! Они не такие, как в городе!»
На первом уроке новый учитель делится с волочанскими школьниками своим восхищением по поводу переезда. Педагог надеется, что скоро получит жилье и перевезет семью. Артём верит, что Крайний Север для него станет началом новой жизни с бескрайними возможностями. Тем более при такой поддержке с Большой земли.
После репортажа НТВ жизнь в Волочанке сильно изменилась. В школу приехали учителя, которых так ждали, Минобороны помогает всем, о чем попросят, да и местные власти вспомнили про поселок. Ведь раньше региональные чиновники и депутаты сюда если и приезжали, то в основном чтобы поохотиться и порыбачить.
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