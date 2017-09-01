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  • 01.09, 13:05

    Полиция проверяет видео с таксистом, сбившим мужчину около Внуково

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    Полиция проверяет видео с таксистом, сбившим мужчину около Внуково

    Полиция проверяет видео с таксистом, сбившим мужчину около Внуково

    Видеозапись с инцидентом в столичном аэропорту Внуково появилась в Интернете. Полицейские проводят проверку.

    На выложенных в Сеть кадрах видно, как таксист, не выходя из машины, вступает в схватку с мужчиной. Водитель грубо нарушает ПДД и разметку на проезжей части возле столичного аэропорта Внуково, несколько раз толкает капотом парковщика или сотрудника ГИБДД, после чего берет его на таран. Вместе с человеком на капоте такси проезжает несколько метров.

    В столичной полиции сообщили, что изучают видеозапись и проводят проверку по факту инцидента. О пострадавших не сообщается.

    МВД по Москве: «Московская полиция изучает кадры видеозаписи, появившейся в сети Интернет, на которых водитель легкового автомобиля грубо нарушает правила дорожного движения и совершает наезд на мужчину неподалеку от одного из столичных аэропортов».

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