Полиция проверяет видео с таксистом, сбившим мужчину около Внуково

Видеозапись с инцидентом в столичном аэропорту Внуково появилась в Интернете. Полицейские проводят проверку.

На выложенных в Сеть кадрах видно, как таксист, не выходя из машины, вступает в схватку с мужчиной. Водитель грубо нарушает ПДД и разметку на проезжей части возле столичного аэропорта Внуково, несколько раз толкает капотом парковщика или сотрудника ГИБДД, после чего берет его на таран. Вместе с человеком на капоте такси проезжает несколько метров.



В столичной полиции сообщили, что изучают видеозапись и проводят проверку по факту инцидента. О пострадавших не сообщается.



МВД по Москве: «Московская полиция изучает кадры видеозаписи, появившейся в сети Интернет, на которых водитель легкового автомобиля грубо нарушает правила дорожного движения и совершает наезд на мужчину неподалеку от одного из столичных аэропортов».