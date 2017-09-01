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  • 01.09, 13:05

    Уровень сероводорода превысил норму в 4 раза на востоке Москвы

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    Уровень сероводорода превысил норму в 4 раза на востоке Москвы

    Уровень сероводорода превысил норму в 4 раза на востоке Москвы

    Автоматические станции «Мосэкомониторинга» зафиксировали в пятницу утром четырехкратное превышение содержания сероводорода в микрорайоне Кожухово на востоке Москвы.

    Экологи из «Мосэкомониторинга» сообщили, что станции зафиксировали зафиксировали четырехкратное превышение нормы сероводорода в московском районе Кожухово. Самое сильное загрязнение воздуха зафиксировали в 7:00, через час уровень ПДК составлял уже 1,5 раза.

    Выбросы сероводорода отмечались этим утром в Бирюлеве (1,18), Капотне (1,12), в Люблине (от 1 до 1,25 ПДК), Новокосине (1,30), Жулебине (1,10). А на улице Головачева в районе Люблино отмечалось существенное превышение содержания оксида азота (максимальное — 2,39 ПДК).

    В Росгидромете отметили, что днем 1 и 2 сентября в Москве и области «метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ», передает ТАСС.

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