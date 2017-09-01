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  • 01.09, 13:05

    Опрос: американцы считают Трампа откровенным «задирой»

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    Опрос: американцы считают Трампа откровенным «задирой»

    Опрос: американцы считают Трампа откровенным «задирой»

    Большинство американцев считают, что президент США говорит то, что думает, и при этом ведет себя как «задира».

    Такие результаты показал опрос, проведенный телеканалом Fox News. Задачей исследования было выяснить, какие слова и выражения американцы применили бы к главе государства.

    В результате более 90% опрошенных заявили, что в описании президента США употребили бы выражение «говорит то, что думает». Еще 73% респондентов сочли, что главу государства можно назвать «задирой».

    «Сильным лидером» Трампа назвали 52% участников опроса, 54% применили к нему выражение «компетентный в некоторой степени».

    При этом 16% использовали в отношении президента определение «отчасти нестабильный», 44% сочли его «крайне нестабильным».

    Опрос был проведен при участии более тысячи респондентов с 27 по 29 августа. Погрешность составляет три процентных пункта.

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