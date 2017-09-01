На велогонке в Испании агрессивный болельщик столкнул с трассы российского спортсмена

Нападение совершено на российского спортсмена из команды
Katusha-Alpecin Максима Белькова во время заезда на велогонке в Испании.
Инцидент произошел во время 12-го этапа на многодневной велогонке «Вуэльта Испании». На российского велосипедиста Максима Белькова напал один из зарубежных болельщиков в красной майке. Злоумышленник выбежал из толпы на трассу и столкнул спортсмена на обочину.
Нападение сняли на видеокамеру очевидцы. Видеозапись с комментариями пострадавшего опубликована на странице команды Katusha-Alpecin в Twitter .
Максим Бельков: «На 12-м этапе „Вуэльты“ на последнем подъеме меня толкнул и сбросил с велосипеда один из „болельщиков“. Я перелетел через забор и упал в яму. Это возмутительно и недопустимо в отношении спортсменов».
На роликах, снятых с другого ракурса, видно, как к спортсмену подбегают люди. Сочувствующие помогают россиянину подняться, подают велосипед, подбадривают и даже помогают разогнаться.
Полицейские задержали нападавшего.
Победителем же на этом этапе стал спортсмен из Польши Томаш Марчински, лидерство в общем зачете сохранил британец Кристофер Фрум.
Нападение сняли на видеокамеру очевидцы. Видеозапись с комментариями пострадавшего опубликована на странице команды Katusha-Alpecin в Twitter .
Максим Бельков: «На 12-м этапе „Вуэльты“ на последнем подъеме меня толкнул и сбросил с велосипеда один из „болельщиков“. Я перелетел через забор и упал в яму. Это возмутительно и недопустимо в отношении спортсменов».
We’ll report more about this later, but maybe you can help @BelkovMaxim what happened to him today in #LV2017 pic.twitter.com/0cKcizOxBA— Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) 31 августа 2017 г.
На роликах, снятых с другого ракурса, видно, как к спортсмену подбегают люди. Сочувствующие помогают россиянину подняться, подают велосипед, подбадривают и даже помогают разогнаться.
31 августа 2017 г.
Полицейские задержали нападавшего.
Победителем же на этом этапе стал спортсмен из Польши Томаш Марчински, лидерство в общем зачете сохранил британец Кристофер Фрум.
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