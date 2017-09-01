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  • 01.09, 13:05
    На велогонке в Испании агрессивный болельщик столкнул с трассы российского спортсмена. Испания, велоспорт, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа велогонке в Испании агрессивный болельщик столкнул с трассы российского спортсмена

    На велогонке в Испании агрессивный болельщик столкнул с трассы российского спортсмена

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    На велогонке в Испании агрессивный болельщик столкнул с трассы российского спортсмена

    На велогонке в Испании агрессивный болельщик столкнул с трассы российского спортсмена

    На велогонке в Испании агрессивный болельщик столкнул с трассы российского спортсмена

      Нападение совершено на российского спортсмена из команды Katusha-Alpecin Максима Белькова во время заезда на велогонке в Испании.

      Инцидент произошел во время 12-го этапа на многодневной велогонке «Вуэльта Испании». На российского велосипедиста Максима Белькова напал один из зарубежных болельщиков в красной майке. Злоумышленник выбежал из толпы на трассу и столкнул спортсмена на обочину.

      Нападение сняли на видеокамеру очевидцы. Видеозапись с комментариями пострадавшего опубликована на странице команды Katusha-Alpecin в Twitter .

      Максим Бельков: «На 12-м этапе „Вуэльты“ на последнем подъеме меня толкнул и сбросил с велосипеда один из „болельщиков“. Я перелетел через забор и упал в яму. Это возмутительно и недопустимо в отношении спортсменов».




      На роликах, снятых с другого ракурса, видно, как к спортсмену подбегают люди. Сочувствующие помогают россиянину подняться, подают велосипед, подбадривают и даже помогают разогнаться.




      Полицейские задержали нападавшего.

      Победителем же на этом этапе стал спортсмен из Польши Томаш Марчински, лидерство в общем зачете сохранил британец Кристофер Фрум.

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