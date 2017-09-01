На велогонке в Испании агрессивный болельщик столкнул с трассы российского спортсмена

We’ll report more about this later, but maybe you can help @BelkovMaxim what happened to him today in #LV2017 pic.twitter.com/0cKcizOxBA — Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) 31 августа 2017 г.

Инцидент произошел во время 12-го этапа на многодневной велогонке «Вуэльта Испании». На российского велосипедиста Максима Белькова напал один из зарубежных болельщиков в красной майке. Злоумышленник выбежал из толпы на трассу и столкнул спортсмена на обочину.Нападение сняли на видеокамеру очевидцы. Видеозапись с комментариями пострадавшего опубликована на странице команды Katusha-Alpecin в Twitter .: «На 12-м этапе „Вуэльты“ на последнем подъеме меня толкнул и сбросил с велосипеда один из „болельщиков“. Я перелетел через забор и упал в яму. Это возмутительно и недопустимо в отношении спортсменов».На роликах, снятых с другого ракурса, видно, как к спортсмену подбегают люди. Сочувствующие помогают россиянину подняться, подают велосипед, подбадривают и даже помогают разогнаться.Полицейские задержали нападавшего.Победителем же на этом этапе стал спортсмен из Польши Томаш Марчински, лидерство в общем зачете сохранил британец Кристофер Фрум.