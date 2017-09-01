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  • 01.09, 13:05
    Телеканал НТВ научит правильно путешествовать по трассам. НТВ, телевидение, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТелеканал НТВ научит правильно путешествовать по трассам

    Телеканал НТВ научит правильно путешествовать по трассам

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    Телеканал НТВ научит правильно путешествовать по трассам

    Телеканал НТВ научит правильно путешествовать по трассам

    Телеканал НТВ научит правильно путешествовать по трассам

      Популярная программа «Двойные стандарты. Тут вам не там!» сняла спецвыпуск о необычном формате отдыха — путешествиях по трассам.

      В путешествии у ведущих не будет привычного ограничения в два дня и 30 тысяч рублей. На этот раз Ирина Шихман и Андрей Самарцев преследовали определенную цель: проехать популярные трассы от начала до конца и исследовать все самое интересное по пути. Так, Ирина отправилась в путешествие от Москвы до Сочи по трассе «Дон».

      Ирина Шихман: «Трасса Дон была выбрана неслучайно: это — самая туристическая дорога в России, ведь чаще всего туристы выбирают именно южное направление. Летом все едут в Сочи на собственных машинах. Потому мы решили узнать, на что стоит посмотреть по дороге, сколько стоят экскурсии, проживание и питание. Благодаря этому путешествию зрители НТВ смогут узнать, что Кудыкина гора существует, увидеть все прелести индустриального туризма, познакомиться с иммерсивным театром и окунуться в атмосферу сочинского казино».

      Андрей Самарцев прокатился по знаменитой в Америке трассе 66, которую также называют Исторической автомагистралью. По пути ведущий изучил самые интересные достопримечательности и теперь точно знает, как правильно составить маршрут поездки по известной дороге.

      Андрей Самарцев: «Автомобильные путешествия продолжают набирать популярность, поэтому мы решили не отставать! Я очень давно хотел проехаться по знаменитой Трассе 66. Мне кажется, это — самый верный способ увидеть настоящую Америку. Правда, пришлось несколько поменять правила программы… Обычно мы проводим в поездках уикенд, но за два дня невозможно проехать весь исторический маршрут и остановиться во всех интересных местах! Хоть я и старался нигде не задерживаться надолго, моё путешествие растянулось на целых 5 дней. В один из них мне пришлось ночевать в машине, мыться в душе для дальнобойщиков и проехать 1200 миль, пересекая 3 штата».

      Напомним, что с 3 сентября шоу о путешествиях «Двойные стандарты. Тут вам не там!» будет выходить в эфир по воскресеньям в 13:05.

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