Телеканал НТВ научит правильно путешествовать по трассам

Популярная программа «Двойные стандарты. Тут вам не там!» сняла спецвыпуск о необычном формате отдыха — путешествиях по трассам.
В путешествии у ведущих не будет привычного ограничения в два дня и 30 тысяч рублей. На этот раз Ирина Шихман и Андрей Самарцев преследовали определенную цель: проехать популярные трассы от начала до конца и исследовать все самое интересное по пути. Так, Ирина отправилась в путешествие от Москвы до Сочи по трассе «Дон».
Ирина Шихман: «Трасса Дон была выбрана неслучайно: это — самая туристическая дорога в России, ведь чаще всего туристы выбирают именно южное направление. Летом все едут в Сочи на собственных машинах. Потому мы решили узнать, на что стоит посмотреть по дороге, сколько стоят экскурсии, проживание и питание. Благодаря этому путешествию зрители НТВ смогут узнать, что Кудыкина гора существует, увидеть все прелести индустриального туризма, познакомиться с иммерсивным театром и окунуться в атмосферу сочинского казино».
Андрей Самарцев прокатился по знаменитой в Америке трассе 66, которую также называют Исторической автомагистралью. По пути ведущий изучил самые интересные достопримечательности и теперь точно знает, как правильно составить маршрут поездки по известной дороге.
Андрей Самарцев: «Автомобильные путешествия продолжают набирать популярность, поэтому мы решили не отставать! Я очень давно хотел проехаться по знаменитой Трассе 66. Мне кажется, это — самый верный способ увидеть настоящую Америку. Правда, пришлось несколько поменять правила программы… Обычно мы проводим в поездках уикенд, но за два дня невозможно проехать весь исторический маршрут и остановиться во всех интересных местах! Хоть я и старался нигде не задерживаться надолго, моё путешествие растянулось на целых 5 дней. В один из них мне пришлось ночевать в машине, мыться в душе для дальнобойщиков и проехать 1200 миль, пересекая 3 штата».
Напомним, что с 3 сентября шоу о путешествиях «Двойные стандарты. Тут вам не там!» будет выходить в эфир по воскресеньям в 13:05.
Ирина Шихман: «Трасса Дон была выбрана неслучайно: это — самая туристическая дорога в России, ведь чаще всего туристы выбирают именно южное направление. Летом все едут в Сочи на собственных машинах. Потому мы решили узнать, на что стоит посмотреть по дороге, сколько стоят экскурсии, проживание и питание. Благодаря этому путешествию зрители НТВ смогут узнать, что Кудыкина гора существует, увидеть все прелести индустриального туризма, познакомиться с иммерсивным театром и окунуться в атмосферу сочинского казино».
Андрей Самарцев прокатился по знаменитой в Америке трассе 66, которую также называют Исторической автомагистралью. По пути ведущий изучил самые интересные достопримечательности и теперь точно знает, как правильно составить маршрут поездки по известной дороге.
Андрей Самарцев: «Автомобильные путешествия продолжают набирать популярность, поэтому мы решили не отставать! Я очень давно хотел проехаться по знаменитой Трассе 66. Мне кажется, это — самый верный способ увидеть настоящую Америку. Правда, пришлось несколько поменять правила программы… Обычно мы проводим в поездках уикенд, но за два дня невозможно проехать весь исторический маршрут и остановиться во всех интересных местах! Хоть я и старался нигде не задерживаться надолго, моё путешествие растянулось на целых 5 дней. В один из них мне пришлось ночевать в машине, мыться в душе для дальнобойщиков и проехать 1200 миль, пересекая 3 штата».
Напомним, что с 3 сентября шоу о путешествиях «Двойные стандарты. Тут вам не там!» будет выходить в эфир по воскресеньям в 13:05.
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