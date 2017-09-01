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  • 01.09, 13:04

    Чемпион по гребле показал жуткое фото своих рук после 12-дневного похода

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    Чемпион по гребле показал жуткое фото своих рук после <nobr>12-дневного</nobr> похода

    Чемпион по гребле показал жуткое фото своих рук после 12-дневного похода

    Чемпион по гребле показал жуткое фото своих рук после <nobr>12-дневного</nobr> похода

    Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Алекс Грегори показал, как выглядят его руки после 12-дневного похода на веслах по Северному Ледовитому океану.

    Шокирующее фото британский спортсмен опубликовал в своем Instagram. В комментарии к фото Грегори отметил, что так выглядят руки, которые долгое время были в мокрых перчатках. При этом, пояснил спортсмен, мозоли не были для него проблемой, хуже оказалось то, что соленая морская вода впитывалась в кожу.

    Сам поход Грегори назвал «адским опытом» и отметил, что, несмотря на радость быть частью экспедиции The Polar Row, не может дождаться, когда вернется домой.

    По данным , Грегори пробыл в океане с 7 по 19 августа. За это время в рамках экспедиции The Polar Row было побито 11 мировых рекордов.


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