Чемпион по гребле показал жуткое фото своих рук после 12-дневного похода

Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Алекс Грегори показал, как выглядят его руки после
12-дневного похода на веслах по Северному Ледовитому океану.
Шокирующее фото британский спортсмен опубликовал в своем Instagram. В комментарии к фото Грегори отметил, что так выглядят руки, которые долгое время были в мокрых перчатках. При этом, пояснил спортсмен, мозоли не были для него проблемой, хуже оказалось то, что соленая морская вода впитывалась в кожу.
Сам поход Грегори назвал «адским опытом» и отметил, что, несмотря на радость быть частью экспедиции The Polar Row, не может дождаться, когда вернется домой.
По данным RТ, Грегори пробыл в океане с 7 по 19 августа. За это время в рамках экспедиции The Polar Row было побито 11 мировых рекордов.
Сам поход Грегори назвал «адским опытом» и отметил, что, несмотря на радость быть частью экспедиции The Polar Row, не может дождаться, когда вернется домой.
По данным RТ, Грегори пробыл в океане с 7 по 19 августа. За это время в рамках экспедиции The Polar Row было побито 11 мировых рекордов.
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