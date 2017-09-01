Хитрую схему хищения денег Минобороны раскрыли благодаря случайности

Крупная схема хищения средств Министерства обороны РФ раскрыта. В прессе появилась информация о задержании директора аэроклуба, которого подозревают в этом преступлении.
Как пишут «Известия», речь идет об исчезновении денег военного ведомства, выделенных на закупку очень необходимого для оборонных нужд оборудования двойного назначения.
Из материала газеты «Известия»: «В рамках возбужденного уголовного дела на этой неделе был задержан основатель и директор аэроклуба „Аэроград Коломна“ Роман Леднев. Он подозревается в хищениях по договорам, заключенным с ФГУП „Центральный научно-исследовательский институт химии и механики“ (ЦНИИХМ). Пока речь идет о почти 200 миллионах рублей, но в последствии эта сумма может вырасти до 700 миллионов рублей».
Издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что в 2015–2016 годах подмосковное предприятие «Аэромаг» (Московская область, Коломенский район, с. Коробчеево) заключало контракты на поставку оборудования двойного назначения с ФГУП ЦНИИХМ, которое находится в ведомственном подчинении Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Общая сумма договоров составляет около 700 миллионов рублей, но пока в материалах уголовного дела фигурируют документы на 186 миллионов рублей.
Авторы публикации сообщают, что «Аэромаг» на полученные от ФГУП ЦНИИХМ деньги тут же покупал векселя банка «Югра», чтобы в дальнейшем расплачиваться ими по фиктивным договорам с несколькими фирмами-однодневками, не ведущими никакой реальной хозяйственной деятельности. Затем векселя переводились на компанию «Инвест Проект», обналичивались, а деньги отправлялись на зарубежные счета. Примечательно, что раскрыть эту хитрую схему удалось благодаря случайности.
Из материала газеты «Известия»: «Роман Леднев решил получить возмещение НДС в размере примерно 50 миллионов рублей по одному из договоров, через которые он проводил денежные средства ФГУП ЦНИИХМ. Но для налоговой инспекции Коломны эта сумма показалась очень значительной, поэтому была организована тщательная проверка, которая и выявила фиктивность представленных договоров».
Коломенская налоговая инспекция составила акт о незаконном требовании возмещения НДС и признании всех сделок несуществующими, после чего обратилась в местную полицию. Там в уголовном деле отказали, так как Леднев забрал свое заявление о возмещении НДС, следовательно, нарушение было устранено. Однако один из стражей порядка по собственной инициативе передал все документы по этому инциденту делу в столичные правоохранительные органы. Там материалами заинтересовались, возбудили уголовное дело и начали следственные действия.
Из материала газеты «Известия»: «В рамках возбужденного уголовного дела на этой неделе был задержан основатель и директор аэроклуба „Аэроград Коломна“ Роман Леднев. Он подозревается в хищениях по договорам, заключенным с ФГУП „Центральный научно-исследовательский институт химии и механики“ (ЦНИИХМ). Пока речь идет о почти 200 миллионах рублей, но в последствии эта сумма может вырасти до 700 миллионов рублей».
Издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что в 2015–2016 годах подмосковное предприятие «Аэромаг» (Московская область, Коломенский район, с. Коробчеево) заключало контракты на поставку оборудования двойного назначения с ФГУП ЦНИИХМ, которое находится в ведомственном подчинении Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Общая сумма договоров составляет около 700 миллионов рублей, но пока в материалах уголовного дела фигурируют документы на 186 миллионов рублей.
Авторы публикации сообщают, что «Аэромаг» на полученные от ФГУП ЦНИИХМ деньги тут же покупал векселя банка «Югра», чтобы в дальнейшем расплачиваться ими по фиктивным договорам с несколькими фирмами-однодневками, не ведущими никакой реальной хозяйственной деятельности. Затем векселя переводились на компанию «Инвест Проект», обналичивались, а деньги отправлялись на зарубежные счета. Примечательно, что раскрыть эту хитрую схему удалось благодаря случайности.
Из материала газеты «Известия»: «Роман Леднев решил получить возмещение НДС в размере примерно 50 миллионов рублей по одному из договоров, через которые он проводил денежные средства ФГУП ЦНИИХМ. Но для налоговой инспекции Коломны эта сумма показалась очень значительной, поэтому была организована тщательная проверка, которая и выявила фиктивность представленных договоров».
Коломенская налоговая инспекция составила акт о незаконном требовании возмещения НДС и признании всех сделок несуществующими, после чего обратилась в местную полицию. Там в уголовном деле отказали, так как Леднев забрал свое заявление о возмещении НДС, следовательно, нарушение было устранено. Однако один из стражей порядка по собственной инициативе передал все документы по этому инциденту делу в столичные правоохранительные органы. Там материалами заинтересовались, возбудили уголовное дело и начали следственные действия.
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