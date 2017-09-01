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  • 01.09, 13:04

    Лавров ответил на вопрос о своем участии в президентских выборах

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    Лавров ответил на вопрос о своем участии в президентских выборах

    Лавров ответил на вопрос о своем участии в президентских выборах

    Глава МИД РФ заявил, что не рассматривает себя в качестве кандидата в президенты России в 2018 году.

    Отвечая на соответствующий вопрос, прозвучавший на встрече со студентами МГИМО, Лавров подчеркнул, что ему очень комфортно работать с Владимиром Путиным.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Скажу откровенно, не в порядке лести, а в порядке искреннего заявления, мне очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным».

    Также министр отметил, что считает своей главной целью решение задач на внешнеполитическом фронте, передает «Интерфакс».

    Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока не объявлял о своем решении баллотироваться на новый срок, но обещал подумать об участии в президентских выборах.

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