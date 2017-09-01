Порошенко объявил о необратимости интеграции Украины с рынком ЕС

Порошенко назвал историческим день вступления в силу соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.
Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом вступило в силу в пятницу. Президент Украины Петр Порошенко поздравил своих граждан с этим событием и на своей странице в Facebook назвал этот день историческим.
Петр Порошенко, президент Украины: «1 сентября 2017 года — день, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС».
Порошенко напомнил, что в январе прошлого года Украина вступила в зону свободной торговли с ЕС. По его словам, с тех пор экспорт с Украины в Европу вырос, и «около 40% украинской торговли приходится на ЕС». Порошенко назвал это «необратимыми процессами интеграции украинской экономики с рынком Евросоюза».
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что считать Украину почти членом ЕС и НАТО преждевременно: она не готова стать частью ни одного из этих альянсов.
Петр Порошенко, президент Украины: «1 сентября 2017 года — день, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС».
Порошенко напомнил, что в январе прошлого года Украина вступила в зону свободной торговли с ЕС. По его словам, с тех пор экспорт с Украины в Европу вырос, и «около 40% украинской торговли приходится на ЕС». Порошенко назвал это «необратимыми процессами интеграции украинской экономики с рынком Евросоюза».
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что считать Украину почти членом ЕС и НАТО преждевременно: она не готова стать частью ни одного из этих альянсов.
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