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  • 01.09, 13:05

    У берегов Пхукета поймали 200-килограммового крокодила

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    У берегов Пхукета поймали <nobr>200-килограммового</nobr> крокодила

    У берегов Пхукета поймали 200-килограммового крокодила

    У берегов Пхукета поймали <nobr>200-килограммового</nobr> крокодила

    Беглого крокодила на одном из пляжей острова Пхукет в Таиланде поймали только со второго раза.

    В операции по поимке 3-метрового крокодила участвовали 15 человек — сотрудники департамента рыболовства и местные рыбаки. Поймали рептилию только со второго раза. Сначала аллигатор разорвал сеть и вырвался на свободу, но во второй раз охотники расставили уже пять сетей.

    Вес пойманного хищника составил более 200 килограммов, длина тела — порядка трех метров, пишет Bangkok Post.

    Хищник оказался не особенно агрессивным, сообщили в департаменте рыболовства. Животное отправили в научно-исследовательский центр, чтобы определить, является ли пойманный крокодил морским или пресноводным.

    Ранее сообщалось, что огромный крокодил, скорее всего, сбежал с одной из крокодиловых ферм или из чьего-то личного зоопарка.

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