У берегов Пхукета поймали 200-килограммового крокодила

Беглого крокодила на одном из пляжей острова Пхукет в Таиланде поймали только со второго раза.
В операции по поимке 3-метрового крокодила участвовали 15 человек — сотрудники департамента рыболовства и местные рыбаки. Поймали рептилию только со второго раза. Сначала аллигатор разорвал сеть и вырвался на свободу, но во второй раз охотники расставили уже пять сетей.
Вес пойманного хищника составил более 200 килограммов, длина тела — порядка трех метров, пишет Bangkok Post.
Хищник оказался не особенно агрессивным, сообщили в департаменте рыболовства. Животное отправили в научно-исследовательский центр, чтобы определить, является ли пойманный крокодил морским или пресноводным.
Ранее сообщалось, что огромный крокодил, скорее всего, сбежал с одной из крокодиловых ферм или из чьего-то личного зоопарка.
Вес пойманного хищника составил более 200 килограммов, длина тела — порядка трех метров, пишет Bangkok Post.
Хищник оказался не особенно агрессивным, сообщили в департаменте рыболовства. Животное отправили в научно-исследовательский центр, чтобы определить, является ли пойманный крокодил морским или пресноводным.
Ранее сообщалось, что огромный крокодил, скорее всего, сбежал с одной из крокодиловых ферм или из чьего-то личного зоопарка.
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