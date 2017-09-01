Самолеты ВКС за неделю 8 раз поднимались на перехват целей у границ РФ

У границ РФ за неделю зафиксировано 24 разведывательных полета.
Наиболее активны иностранные разведывательные самолеты были у западных границ РФ — на этом направлении зафиксировано 16 полетов. Еще 4 полета иностранных разведчиков было совершено на юго-западном направлении, три — на восточном, еще один — на арктическом.
Как сообщили в Минобороны РФ, всего за неделю дежурные силы ПВО осуществили восемь вылетов на перехват.
Как сообщили в Минобороны РФ, всего за неделю дежурные силы ПВО осуществили восемь вылетов на перехват.
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