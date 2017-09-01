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  • 01.09, 11:33

    Лавров: Москва не оставит без ответа закрытие дипмиссий в США

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    Лавров: Москва не оставит без ответа закрытие дипмиссий в США

    Лавров: Москва не оставит без ответа закрытие дипмиссий в США

    Лавров: Москва не оставит без ответа закрытие дипмиссий в США

    Москва отреагирует на решение США закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, как только закончит анализировать этот шаг Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг решения Вашингтона закрыть консульство РФ в Сан-Франциско, а также еще несколько дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке, отметил, что реакция Москвы скоро последует.

    Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы только вчера ночью получили подробную ноту, занимаемся этим. Отреагируем, как только закончим этот анализ».

    Также на встрече со студентами МГИМО глава МИД РФ Сергей Лавров использовал медицинский термин, чтобы описать нынешнюю политику США в отношении РФ. «Это пароксизм (припадок, обострение тяжелой болезни)», — заявил Лавров.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва не хочет ссоры с США, искренне желает, чтобы «двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной». Однако, отметил Сергей Лавров, «для танго нужны двое». «Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс», — подчеркнул дипломат.

    смотретьБелый дом: решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США принял Трамп
    Белый дом: решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США принял Трамп
    Накануне Вашингтон потребовал от Москвы закрыть до 2 сентября консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Белом доме заявили, что такое решение принял президент США Дональд Трамп. В Госдепе добавили, что выполнили предписание сократить численность сотрудников американских дипломатических ведомств. Следом в Москву позвонил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В беседе с ним глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях и ответил, что российская сторона изучит объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о реакции.

    Напомним, ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла число служащих посольства США в России к числу сотрудников российских дипмиссий в Штатах. Как сообщили в МИД РФ, это стало ответом на расширение экономических санкций.

    В свою очередь США решили приостановить процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновят, но только в посольстве США в Москве. Свое решение Вашингтон объяснил сокращением состава американских дипмиссий в России.

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