В Ленобласти из психбольницы сбежали двое убийц в пижамах

Из психиатрической больницы в Ленинградской области сбежали двое осужденных за тяжкие преступления пациентов.
Один из сбежавших был осужден за убийство, второй — за причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти. Оба были освобождены от уголовной ответственности и направлены на принудительное лечение в Дружносельскую психиатрическую больницу, сообщает «Интерфакс».
В пятницу, около 02:00 дежурный врач заметил, что пациентов нет в палате. Он сообщил об этом в полицию.
По версии правоохранителей, мужчины сбежали из больницы через окно расположенной на первом этаже палате. При осмотре выяснилось, что на оконной решетке не было навесного замка, а снаружи здания была приставлена лестница. Отмечается, что беглецы были одеты в больничные пижамы.
Обстоятельства побега уточняются. Сбежавших разыскивает полиция.
В пятницу, около 02:00 дежурный врач заметил, что пациентов нет в палате. Он сообщил об этом в полицию.
По версии правоохранителей, мужчины сбежали из больницы через окно расположенной на первом этаже палате. При осмотре выяснилось, что на оконной решетке не было навесного замка, а снаружи здания была приставлена лестница. Отмечается, что беглецы были одеты в больничные пижамы.
Обстоятельства побега уточняются. Сбежавших разыскивает полиция.
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