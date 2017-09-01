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  • 01.09, 11:33

    В Ленобласти из психбольницы сбежали двое убийц в пижамах

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    В Ленобласти из психбольницы сбежали двое убийц в пижамах

    В Ленобласти из психбольницы сбежали двое убийц в пижамах

    Из психиатрической больницы в Ленинградской области сбежали двое осужденных за тяжкие преступления пациентов.

    Один из сбежавших был осужден за убийство, второй — за причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти. Оба были освобождены от уголовной ответственности и направлены на принудительное лечение в Дружносельскую психиатрическую больницу, сообщает «Интерфакс».

    В пятницу, около 02:00 дежурный врач заметил, что пациентов нет в палате. Он сообщил об этом в полицию.

    По версии правоохранителей, мужчины сбежали из больницы через окно расположенной на первом этаже палате. При осмотре выяснилось, что на оконной решетке не было навесного замка, а снаружи здания была приставлена лестница. Отмечается, что беглецы были одеты в больничные пижамы.

    Обстоятельства побега уточняются. Сбежавших разыскивает полиция.







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