Лавров назвал поведение США индивидуальным брейк-дансом и пароксизмом

Россия всегда будет настроена дружественно к американскому народу и готова к компромиссам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Москва открыта для конструктивного взаимодействия с США там, где это отвечает российским интересам, заявил на встрече со студентами МГИМО глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва искренне хочет, чтобы «двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной». Впрочем, сейчас политика Вашингтона не учитывает интересы Москвы, дал понять министр.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс».
Лавров указал, что в целом Россия будет по-прежнему продвигать позитивную повестку, взаимоуважительные подходы, «искать и находить компромиссы».
Комментируя решение США о закрытии нескольких дипломатических объектов в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке, Лавров использовал медицинский термин — пароксизм (припадок, обострение тяжелой болезни).
Сергей Лавров: «Мы наблюдаем какие-то пароксизмы, связанные с той самой исключительностью, которую президент Обама постоянно подчеркивал, высокомерно указывая на их место, которые должны занимать все остальные страны».
Накануне Вашингтон потребовал от Москвы закрыть до 2 сентября консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Белом доме заявили, что такое решение принял лично президент США Дональд Трамп. В Госдепе дали понять, что этот шаг стал ответом на предписание Москвы сократить численность сотрудников американских дипломатических ведомств в России.
Напомним, ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, российская сторона приравняла число служащих посольства США в России к числу сотрудников российских дипмиссий в Штатах. Как сообщили в МИД РФ, это стало ответом на расширение экономических санкций.
В свою очередь США решили приостановить процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновят, но только в посольстве США в Москве. Свое решение Вашингтон объяснил сокращением состава американских дипмиссий в России.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва искренне хочет, чтобы «двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной». Впрочем, сейчас политика Вашингтона не учитывает интересы Москвы, дал понять министр.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс».
Лавров указал, что в целом Россия будет по-прежнему продвигать позитивную повестку, взаимоуважительные подходы, «искать и находить компромиссы».
Комментируя решение США о закрытии нескольких дипломатических объектов в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке, Лавров использовал медицинский термин — пароксизм (припадок, обострение тяжелой болезни).
Сергей Лавров: «Мы наблюдаем какие-то пароксизмы, связанные с той самой исключительностью, которую президент Обама постоянно подчеркивал, высокомерно указывая на их место, которые должны занимать все остальные страны».
Накануне Вашингтон потребовал от Москвы закрыть до 2 сентября консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Белом доме заявили, что такое решение принял лично президент США Дональд Трамп. В Госдепе дали понять, что этот шаг стал ответом на предписание Москвы сократить численность сотрудников американских дипломатических ведомств в России.
Напомним, ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, российская сторона приравняла число служащих посольства США в России к числу сотрудников российских дипмиссий в Штатах. Как сообщили в МИД РФ, это стало ответом на расширение экономических санкций.
В свою очередь США решили приостановить процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновят, но только в посольстве США в Москве. Свое решение Вашингтон объяснил сокращением состава американских дипмиссий в России.
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