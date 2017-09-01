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  • 01.09, 11:33
    «Резиновые» школы и необычные гости: чем запомнится ученикам 1 Сентября. 1 Сентября, дети и подростки, образование, торжества и праздники, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Резиновые» школы и необычные гости: чем запомнится ученикам 1 Сентября

    «Резиновые» школы и необычные гости: чем запомнится ученикам 1 Сентября

    1 комментарий
    «Резиновые» школы и необычные гости: чем запомнится ученикам 1 Сентября

    «Резиновые» школы и необычные гости: чем запомнится ученикам 1 Сентября

    «Резиновые» школы и необычные гости: чем запомнится ученикам 1 Сентября

      К каждой школе существуют свои традиции встречи первого учебного дня, есть и непременные праздничные линейки, уроки мира и доброты.

      Всероссийский открытый урок сегодня проведет Владимир Путин. Президент расскажет о будущем страны школьникам в Ярославле. По телемосту за выступлением президента смогут наблюдать больше миллиона ребят в разных регионах.

      Политиков, дипломатов и общественных деятелей ждут во многих школах. Глава российского МИДа Сергей Лавров традиционно выступает перед студентами МГИМО, но в этом году министр впервые пообщался еще и со школьниками. Он приехал в новую гимназию имени Евгения Примакова.

      На Дальнем Востоке, Урале и в Сибири уроки уже закончились. Во Владивостоке, несмотря на опасения, погода позволила провести линейки на свежем воздухе. Больше всех волновались и ждали встречи с учителями первоклассники.

      смотретьДень знаний: школьники с цветами спешат на торжественные линейки
      День знаний: школьники с цветами спешат на торжественные линейки
      Своеобразный рекорд поставила школа №66 в Краснодаре, которую прозвали «резиновой». Там набрали сразу 20 первых классов. Для юга России это рекорд. В этом году построили новый корпус школы, но даже так ребята будут учиться в две смены. В масштабах страны лидером стала Тюмень. В одной из школ насчитывается 26 первых классов, поэтому пришлось дойти до буквы «Я».


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