«Резиновые» школы и необычные гости: чем запомнится ученикам 1 Сентября

К каждой школе существуют свои традиции встречи первого учебного дня, есть и непременные праздничные линейки, уроки мира и доброты.
Всероссийский открытый урок сегодня проведет Владимир Путин. Президент расскажет о будущем страны школьникам в Ярославле. По телемосту за выступлением президента смогут наблюдать больше миллиона ребят в разных регионах.
Политиков, дипломатов и общественных деятелей ждут во многих школах. Глава российского МИДа Сергей Лавров традиционно выступает перед студентами МГИМО, но в этом году министр впервые пообщался еще и со школьниками. Он приехал в новую гимназию имени Евгения Примакова.
На Дальнем Востоке, Урале и в Сибири уроки уже закончились. Во Владивостоке, несмотря на опасения, погода позволила провести линейки на свежем воздухе. Больше всех волновались и ждали встречи с учителями первоклассники.
Своеобразный рекорд поставила школа №66 в Краснодаре, которую прозвали «резиновой». Там набрали сразу 20 первых классов. Для юга России это рекорд. В этом году построили новый корпус школы, но даже так ребята будут учиться в две смены. В масштабах страны лидером стала Тюмень. В одной из школ насчитывается 26 первых классов, поэтому пришлось дойти до буквы «Я».
Политиков, дипломатов и общественных деятелей ждут во многих школах. Глава российского МИДа Сергей Лавров традиционно выступает перед студентами МГИМО, но в этом году министр впервые пообщался еще и со школьниками. Он приехал в новую гимназию имени Евгения Примакова.
На Дальнем Востоке, Урале и в Сибири уроки уже закончились. Во Владивостоке, несмотря на опасения, погода позволила провести линейки на свежем воздухе. Больше всех волновались и ждали встречи с учителями первоклассники.
Своеобразный рекорд поставила школа №66 в Краснодаре, которую прозвали «резиновой». Там набрали сразу 20 первых классов. Для юга России это рекорд. В этом году построили новый корпус школы, но даже так ребята будут учиться в две смены. В масштабах страны лидером стала Тюмень. В одной из школ насчитывается 26 первых классов, поэтому пришлось дойти до буквы «Я».
В новом учебном году российских школьников и их родителей ждет целый ряд нововведений. #ЗаМинуту pic.twitter.com/HPAQh573GO— НТВ (@ntvru) 30 августа 2017 г.
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