Начало учебного года в сирийских школах пришлось перенести

В Сирии начало учебного года пришлось отложить. Пока не все школы готовы принимать детей. Большинство учебных заведений разрушены, некоторые не подлежат восстановлению. Ремонтом хоть как-то уцелевших классов сейчас занимаются не только строители. Им активно помогают родители и учителя.

Здания тщательно обследовали саперы. Боевики часто использовали школы как склады боеприпасов и, отступая, могли заминировать помещения. Там, где мебель не сохранилась, стулья и парты делают своими руками. Трудятся день и ночь. Педагоги делают все возможное, чтобы начать занятия уже через две недели.



Марад Талада, директор школы: «Мы работали и в 2012 году, и в 2013-м. Тогда были ежедневные обстрелы. К счастью, в здание ни разу не попали. Никто из наших учеников за партами не погиб. В 2015 году мы приняли решение прекратить обучение. И вот открываем школу снова. К сожалению, четверо учеников уже не сядут за парты. Они погибли, когда тут хозяйничали боевики. Нашей школе уже 30 лет. Впервые за это время мы тут проводим ремонт, 15 сентября наши ученики вновь сядут за парты».



Ожидается, что в некоторых классах будут по 40–50 учащихся. Дело в том, что многие школы разрушены, поэтому детей будут возить в соседние города и провинции.