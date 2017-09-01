В Курбан-байрам мусульмане после намаза принимают гостей и едят баранину

В этом году день знаний совпадает с одним из главных мусульманских праздников — днем жертвоприношения, который еще называют
Курбан-байрамом. Особо широко его отмечают в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Татарстане.
На молитву в центральной мечети Махачкалы собрались тысячи верующих. После проповеди традиционно состоялся обряд жертвоприношения. В Дагестане и в других регионах страны для забоя баранов отведены специальные места.
В российской столице из-за Курбан-байрама частично огранили движение у Московской соборной мечети. Для проезда закрывали улицы Дурова, Большую Татарскую, Мещанскую, Минскую, Южнобутовскую, Щепкина, Гиляровского и Хачатуряна. В прилегающие переулки машины тоже не пускали.
С 6:00 с минаретов Московской соборной мечети над центром столицы разносится праздничная молитва. Тысячи мусульман приходят сюда на намаз в честь одного из главных исламских праздников.
История праздника жертвоприношения начинается со знаменитого предания о пророке Ибрахиме. Видение заставило его отправиться в долину Мина, где теперь находится Мекка, чтобы принести в жертву сына. Эта история описана и в Библии, только там ее героя зовут Авраам. Как многие знают, в последний момент сам всевышний не дал совершить убийство ребенка. Увидев сильную веру Ибрахима, он послал ему барана.
Равиль Гайнутдин, председатель Совета муфтиев России: «Завет всевышнего, что человеческая жизнь дарована самим господом и никто не имеет права отнимать. Никто не имеет права приносить человеческую кровь в жертву. Жертвой перед богом может быть только жертвенное животное».
Курбан-байрам — это кульминация хаджа в Мекку, где паломники восходят на гору Арафат. Из России в этом году туда отправилось 23700 человек. Обычно это путешествие связано с некоторым риском для жизни и здоровья. С российскими мусульманами, как рассказал муфтий, все в порядке.
Курбан-байрам в этом году совпал с Днем знаний. В ближайшей к Московской соборной мечети школе торжественную линейку перенесли в цирк на Цветном бульваре. Как передает корреспондент НТВ Сергей Сыркин, традиционно весь оставшийся день мусульмане будут отдыхать, принимая у себя и угощая гостей, главное блюдо на столах — баранина.
В российской столице из-за Курбан-байрама частично огранили движение у Московской соборной мечети. Для проезда закрывали улицы Дурова, Большую Татарскую, Мещанскую, Минскую, Южнобутовскую, Щепкина, Гиляровского и Хачатуряна. В прилегающие переулки машины тоже не пускали.
С 6:00 с минаретов Московской соборной мечети над центром столицы разносится праздничная молитва. Тысячи мусульман приходят сюда на намаз в честь одного из главных исламских праздников.
История праздника жертвоприношения начинается со знаменитого предания о пророке Ибрахиме. Видение заставило его отправиться в долину Мина, где теперь находится Мекка, чтобы принести в жертву сына. Эта история описана и в Библии, только там ее героя зовут Авраам. Как многие знают, в последний момент сам всевышний не дал совершить убийство ребенка. Увидев сильную веру Ибрахима, он послал ему барана.
Равиль Гайнутдин, председатель Совета муфтиев России: «Завет всевышнего, что человеческая жизнь дарована самим господом и никто не имеет права отнимать. Никто не имеет права приносить человеческую кровь в жертву. Жертвой перед богом может быть только жертвенное животное».
Курбан-байрам — это кульминация хаджа в Мекку, где паломники восходят на гору Арафат. Из России в этом году туда отправилось 23700 человек. Обычно это путешествие связано с некоторым риском для жизни и здоровья. С российскими мусульманами, как рассказал муфтий, все в порядке.
Курбан-байрам в этом году совпал с Днем знаний. В ближайшей к Московской соборной мечети школе торжественную линейку перенесли в цирк на Цветном бульваре. Как передает корреспондент НТВ Сергей Сыркин, традиционно весь оставшийся день мусульмане будут отдыхать, принимая у себя и угощая гостей, главное блюдо на столах — баранина.
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