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  • 01.09, 10:02

    Депутаты предложили запретить рекламу безалкогольного пива

    1 комментарий

    Депутаты предложили запретить рекламу безалкогольного пива

    Депутаты предложили запретить рекламу безалкогольного пива

    Законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива в ближайшее время рассмотрят в Госдуме.

    Инициаторами законопроекта выступают заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Сергей Фургал и президент межрегиональной общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Они предлагают внести в 21-ю статью федерального закона «О рекламе» пункт о запрете рекламы продукции с содержанием этилового спирта ниже 0,5 градусов.

    Сергей Фургал, зампредседателя комитета ГД по охране здоровья: «Когда мы говорим о рекламе безалкогольного пива, все на интуитивном уровне подразумевают пиво стандартное. Основная аудитория, на которую она нацелена, — дети и подростки, поэтому такую рекламу нужно запрещать просто категорически, без всяких оговорок. Первое, что видят в подобной рекламе несовершеннолетние: пиво — это развлечение, это весело и модно».

    Депутат подчеркнул, что благодаря рекламе создается иллюзия, будто употребление пива безвредно. «При этом человеку прививается привычка пить пиво. И когда молодежь пойдет в магазин, она выберет обычное пиво, потому что это круче, чем безалкогольное», — цитирует Фургала телеканал RT.

    В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

    Ранее запретить рекламу безалкогольного пива потребовали представители РПЦ. По их мнению, реклама безалкогольного пива ведет к повышению уровня продаж спиртных напитков, а это может обнулить все предыдущие усилия по ограничению злоупотребления алкоголем.

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