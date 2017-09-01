СМИ: Трампа раздражает поведение его помощников и Рекса Тиллерсона

Американский президент Дональд Трамп все больше недоволен работой госсекретаря Рекса Тиллерсона и своих помощников, советников и членов правительства.
Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на друзей главы государства, Трампа раздражает, что окружение противоречит ему в политических вопросах. Также американский лидер не удовлетворен работой помощников по усилению контроля над Белым домом.
По данным источников издания, за минувший месяц недовольство Трампа шагами советников заметно возросло. Например, президенту не понравились высказывания директора Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кона, который раскритиковал реакцию американского лидера на беспорядки в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния).
Кроме того, Трампа раздражает поведение госсекретаря Рекса Тиллерсона, который спорит с ним по вопросу политики Вашингтона в отношении Кубы и Афганистана. Недовольство главы государства вызвал и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.
Из материала The Washington Post: «Трампу приходится очень нелегко. Ему не нравится, как о нем пишут СМИ. Ему не нравится, как с ним обращается Келли. Он переключается на людей, которые гораздо ближе к нему».
По данным издания, президент обратился за советом к бывшему главному политстратегу Белого дома Стивену Бэннону.
По данным источников издания, за минувший месяц недовольство Трампа шагами советников заметно возросло. Например, президенту не понравились высказывания директора Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кона, который раскритиковал реакцию американского лидера на беспорядки в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния).
Кроме того, Трампа раздражает поведение госсекретаря Рекса Тиллерсона, который спорит с ним по вопросу политики Вашингтона в отношении Кубы и Афганистана. Недовольство главы государства вызвал и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.
Из материала The Washington Post: «Трампу приходится очень нелегко. Ему не нравится, как о нем пишут СМИ. Ему не нравится, как с ним обращается Келли. Он переключается на людей, которые гораздо ближе к нему».
По данным издания, президент обратился за советом к бывшему главному политстратегу Белого дома Стивену Бэннону.
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