Американцы требуют признать Сороса террористом

Более 70 тысяч американцев подписали петицию с просьбой признать финансиста и инвестора Джорджа Сороса террористом.
Обращение президенту США опубликовано на сайте Белого дома. Для его рассмотрения к 19 сентября 2017 года необходимо собрать более 29 тысяч подписей.
В тексте петиции говорится, что «Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и его граждан».
Авторы и подписанты обращения считают, что «федеральное правительство США и Минюст должны немедленно объявить Сороса и все его организации и их членов террористами» и «изъять все личное имущество и активы миллиардера в рамках Закона о конфискации гражданского имущества».
Деятельность американского финансиста Джорджа Сороса вызывает неоднозначную оценку. Инвестора часто называют финансовым спекулянтом. Его компания Quantum за почти 40 лет заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в Америке Сорос нажил за 2 года около миллиарда долларов. При этом он активно занимается и политикой. В адрес его компаний неоднократно звучали обвинения в организации смены власти в ряде государств.
Сам Сорос не отрицает, что его деньги шли на финансирование, в частности, «оранжевой революции» на Украине в 2004 году, а также на «Евромайдан» в 2013 году.
В тексте петиции говорится, что «Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и его граждан».
Авторы и подписанты обращения считают, что «федеральное правительство США и Минюст должны немедленно объявить Сороса и все его организации и их членов террористами» и «изъять все личное имущество и активы миллиардера в рамках Закона о конфискации гражданского имущества».
Деятельность американского финансиста Джорджа Сороса вызывает неоднозначную оценку. Инвестора часто называют финансовым спекулянтом. Его компания Quantum за почти 40 лет заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в Америке Сорос нажил за 2 года около миллиарда долларов. При этом он активно занимается и политикой. В адрес его компаний неоднократно звучали обвинения в организации смены власти в ряде государств.
Сам Сорос не отрицает, что его деньги шли на финансирование, в частности, «оранжевой революции» на Украине в 2004 году, а также на «Евромайдан» в 2013 году.
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