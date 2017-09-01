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  • 01.09, 10:02

    Американцы требуют признать Сороса террористом

    2 комментария
    Американцы требуют признать Сороса террористом

    Американцы требуют признать Сороса террористом

    Американцы требуют признать Сороса террористом
  • Фото Reuters © 2017

    • Более 70 тысяч американцев подписали петицию с просьбой признать финансиста и инвестора Джорджа Сороса террористом.

    Обращение президенту США опубликовано на сайте Белого дома. Для его рассмотрения к 19 сентября 2017 года необходимо собрать более 29 тысяч подписей.
    В тексте петиции говорится, что «Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и его граждан».

    Авторы и подписанты обращения считают, что «федеральное правительство США и Минюст должны немедленно объявить Сороса и все его организации и их членов террористами» и «изъять все личное имущество и активы миллиардера в рамках Закона о конфискации гражданского имущества».

    Деятельность американского финансиста Джорджа Сороса вызывает неоднозначную оценку. Инвестора часто называют финансовым спекулянтом. Его компания Quantum за почти 40 лет заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в Америке Сорос нажил за 2 года около миллиарда долларов. При этом он активно занимается и политикой. В адрес его компаний неоднократно звучали обвинения в организации смены власти в ряде государств.

    Сам Сорос не отрицает, что его деньги шли на финансирование, в частности, «оранжевой революции» на Украине в 2004 году, а также на «Евромайдан» в 2013 году.

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