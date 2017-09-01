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  • 01.09, 07:01

    В столичном регионе 1 сентября будет солнечным и теплым

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    • Фото РИА Новости
    В столичном регионе 1 сентября будет солнечным и теплым

    В столичном регионе 1 сентября будет солнечным и теплым

    В столичном регионе 1 сентября будет солнечным и теплым
  • Фото РИА Новости

    • Солнечно, тепло и сухо: в первый день календарной осени погоду в Московском регионе определит антициклон.

    Сообщение Росгидромета: «При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20–22, по области — от 18 до 23 градусов».

    Первого сентября в Москве и Московской области будет ветер переменных направлений, 2–7 метров в секунду. В ночь на субботу осадков не ожидается, температура в столице 9–11, а в Подмосковье — от 6 до 11 градусов тепла.

    Днем в субботу возможны кратковременные дожди. Температура 20–22, по области — до 18–23 градусов, пишет ТАСС.

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