В столичном регионе 1 сентября будет солнечным и теплым

Солнечно, тепло и сухо: в первый день календарной осени погоду в Московском регионе определит антициклон.
Сообщение Росгидромета: «При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20–22, по области — от 18 до 23 градусов».
Первого сентября в Москве и Московской области будет ветер переменных направлений, 2–7 метров в секунду. В ночь на субботу осадков не ожидается, температура в столице 9–11, а в Подмосковье — от 6 до 11 градусов тепла.
Днем в субботу возможны кратковременные дожди. Температура 20–22, по области — до 18–23 градусов, пишет ТАСС.
Первого сентября в Москве и Московской области будет ветер переменных направлений, 2–7 метров в секунду. В ночь на субботу осадков не ожидается, температура в столице 9–11, а в Подмосковье — от 6 до 11 градусов тепла.
Днем в субботу возможны кратковременные дожди. Температура 20–22, по области — до 18–23 градусов, пишет ТАСС.
Комментарии