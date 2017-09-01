Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
1 сентября, 12:30
Открытый урок с участием Владимира Путина
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.09, 07:01
    «Дети вместо цветов»: школы 1 Сентября отказываются от букетов для учителей. 1 Сентября, благотворительность, дети и подростки, образование, торжества и праздники, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Дети вместо цветов»: школы 1 Сентября отказываются от букетов для учителей

    «Дети вместо цветов»: школы 1 Сентября отказываются от букетов для учителей

    комментировать
    «Дети вместо цветов»: школы 1 Сентября отказываются от букетов для учителей

    «Дети вместо цветов»: школы 1 Сентября отказываются от букетов для учителей

    «Дети вместо цветов»: школы 1 Сентября отказываются от букетов для учителей

      Многие школьники сегодня без цветов отправятся на торжественную линейку, приуроченную к началу нового учебного года. Сумму, равную стоимости букета, решено перевести на лечение тяжелобольных детей.

      Акцию «Дети вместо цветов» придумали 5 лет назад в одной из московских школ. Сегодня это движение вышло за рамки столицы. Тем, кто поддержал инициативу, в фонде «Вера» раздали специальные флажки, с ними ребята и отправятся в школу. В очередь возле офиса благотворительной организации выстроились сотни москвичей.

      В Москве и Подмосковье сегодня за парты сядут более полутора миллионов, 200 тысяч из них сделают это впервые. В этом году День знаний совпал с празднованием мусульманского Курбан-байрама. В нескольких столичных школах торжественные линейки решили перенести на 10:00, чтобы по времени развести светское и религиозное мероприятия.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru