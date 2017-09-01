«Дети вместо цветов»: школы 1 Сентября отказываются от букетов для учителей

Многие школьники сегодня без цветов отправятся на торжественную линейку, приуроченную к началу нового учебного года. Сумму, равную стоимости букета, решено перевести на лечение тяжелобольных детей.

Акцию «Дети вместо цветов» придумали 5 лет назад в одной из московских школ. Сегодня это движение вышло за рамки столицы. Тем, кто поддержал инициативу, в фонде «Вера» раздали специальные флажки, с ними ребята и отправятся в школу. В очередь возле офиса благотворительной организации выстроились сотни москвичей.



В Москве и Подмосковье сегодня за парты сядут более полутора миллионов, 200 тысяч из них сделают это впервые. В этом году День знаний совпал с празднованием мусульманского Курбан-байрама. В нескольких столичных школах торжественные линейки решили перенести на 10:00, чтобы по времени развести светское и религиозное мероприятия.