Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
1 сентября, 12:30
Открытый урок с участием Владимира Путина
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.09, 07:01

    СМИ: Южная Корея не рассматривает вопрос размещения ядерного оружия США

    комментировать

    СМИ: Южная Корея не рассматривает вопрос размещения ядерного оружия США

    СМИ: Южная Корея не рассматривает вопрос размещения ядерного оружия США

    В администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявили, что вопрос размещения американского ядерного оружия на территории страны не подлежит обсуждению.

    Как передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники в правительстве Республики Корея, в Сеуле не рассматривают вопрос размещения на территории страны американского ядерного оружия.

    Главная оппозиционная партия страны 16 августа решила добиваться развертывания на территории КНДР тактического ядерного оружия США, заявив, что это необходимо для «уравновешивания северокорейской ядерной угрозы», напоминает ТАСС.

    смотретьСеул и Токио задумались о более жестких санкциях в отношении Пхеньяна
    Сеул и Токио задумались о более жестких санкциях в отношении Пхеньяна
    Во вторник КНДР провела испытания баллистической ракеты. При запуске присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Совбез ООН осудил проведенные КНДР испытания.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru