СМИ: Южная Корея не рассматривает вопрос размещения ядерного оружия США

В администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявили, что вопрос размещения американского ядерного оружия на территории страны не подлежит обсуждению.
Как передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники в правительстве Республики Корея, в Сеуле не рассматривают вопрос размещения на территории страны американского ядерного оружия.
Главная оппозиционная партия страны 16 августа решила добиваться развертывания на территории КНДР тактического ядерного оружия США, заявив, что это необходимо для «уравновешивания северокорейской ядерной угрозы», напоминает ТАСС.
Во вторник КНДР провела испытания баллистической ракеты. При запуске присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Совбез ООН осудил проведенные КНДР испытания.
Главная оппозиционная партия страны 16 августа решила добиваться развертывания на территории КНДР тактического ядерного оружия США, заявив, что это необходимо для «уравновешивания северокорейской ядерной угрозы», напоминает ТАСС.
Во вторник КНДР провела испытания баллистической ракеты. При запуске присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Совбез ООН осудил проведенные КНДР испытания.
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