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  • 01.09, 05:30

    Московские школы примут рекордное количество первоклассников

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    Московские школы примут рекордное количество первоклассников

    Московские школы примут рекордное количество первоклассников

    Московские школы примут рекордное количество первоклассников
  • Фото: ТАСС

    • В пресс-службе правительства Москвы сообщили предварительные данные о том, сколько детей в этом году отправится в первый класс.

    Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные правительства столицы, в этом году в московские школы придет рекордное количество первоклассников.

    Сообщение пресс-службы правительства столицы: «Только по состоянию на 29 августа в первые классы было записано 102 тысяч детей, а окончательная цифра еще выше. При этом более 90% родителей выбрали для своего ребенка школу в микрорайоне проживания».

    По данным правительства столицы, в 2017–2018 учебном году в школах, детских садах и колледжах Москвы будет учиться 1,42 млн детей и подростков. В результате беби-бума, по сравнению с 2010 годом, число учащихся выросло на 260 тысяч.

    В московские детские сады отправятся более 424 тысяч малышей в возрасте до 7 лет. Столичные власти подчеркивают, что местами в дошкольных группах обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте от 2 лет 8 месяцев до 7 лет.

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