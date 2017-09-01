Московские школы примут рекордное количество первоклассников

В
пресс-службе правительства Москвы сообщили предварительные данные о том, сколько детей в этом году отправится в первый класс.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные правительства столицы, в этом году в московские школы придет рекордное количество первоклассников.
Сообщение пресс-службы правительства столицы: «Только по состоянию на 29 августа в первые классы было записано 102 тысяч детей, а окончательная цифра еще выше. При этом более 90% родителей выбрали для своего ребенка школу в микрорайоне проживания».
По данным правительства столицы, в 2017–2018 учебном году в школах, детских садах и колледжах Москвы будет учиться 1,42 млн детей и подростков. В результате беби-бума, по сравнению с 2010 годом, число учащихся выросло на 260 тысяч.
В московские детские сады отправятся более 424 тысяч малышей в возрасте до 7 лет. Столичные власти подчеркивают, что местами в дошкольных группах обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте от 2 лет 8 месяцев до 7 лет.
Сообщение пресс-службы правительства столицы: «Только по состоянию на 29 августа в первые классы было записано 102 тысяч детей, а окончательная цифра еще выше. При этом более 90% родителей выбрали для своего ребенка школу в микрорайоне проживания».
По данным правительства столицы, в 2017–2018 учебном году в школах, детских садах и колледжах Москвы будет учиться 1,42 млн детей и подростков. В результате беби-бума, по сравнению с 2010 годом, число учащихся выросло на 260 тысяч.
В московские детские сады отправятся более 424 тысяч малышей в возрасте до 7 лет. Столичные власти подчеркивают, что местами в дошкольных группах обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте от 2 лет 8 месяцев до 7 лет.
Комментарии