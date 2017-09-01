Клинцевич: российская армия заслуженно входит в тройку лучших

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что считает рейтинг компании Global Firepower, в котором российская армия занимает второе место в мире, объективным.
По мнению, российского сенатора Франца Клинцевича, Российская Федерация заслуженно занимает второе место в компании Global Firepower, который был опубликован в четверг. В списке из 133 государств Россия заняла второе место, уступив только США.
Франц Клинцевич, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Не следует забывать, что американцы расходуют на эти цели примерно в десять раз больше, чем мы. В связи с этим полагаю, что при составлении рейтинга нужно исходить еще из одного критерия: цена — качество. Вот здесь мы точно не уступаем США».
По словам сенатора, такой результат стал возможен благодаря изменениям, произошедшим в российской армии в последние 7–10 лет, цитирует РИА Новости.
Напомним, рейтинг Global Firepower составляется на основании почти 50 показателей. Это и количество оружия, его разнообразие и численность, кадровый состав вооруженных сил, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура страны и другие данные.
Франц Клинцевич, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Не следует забывать, что американцы расходуют на эти цели примерно в десять раз больше, чем мы. В связи с этим полагаю, что при составлении рейтинга нужно исходить еще из одного критерия: цена — качество. Вот здесь мы точно не уступаем США».
По словам сенатора, такой результат стал возможен благодаря изменениям, произошедшим в российской армии в последние 7–10 лет, цитирует РИА Новости.
Напомним, рейтинг Global Firepower составляется на основании почти 50 показателей. Это и количество оружия, его разнообразие и численность, кадровый состав вооруженных сил, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура страны и другие данные.
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