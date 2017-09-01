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  • 01.09, 02:28

    Чемпион MotoGP Валентино Росси в аварии сломал ногу

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    Чемпион MotoGP Валентино Росси в аварии сломал ногу

    Чемпион MotoGP Валентино Росси в аварии сломал ногу

    Чемпион MotoGP Валентино Росси в аварии сломал ногу

    Итальянский гонщик Валентино Росси в четверг попал в аварию в ходе тренировочных заездов по мотокроссу в Италии.

    Как передает агентство ANSA, девятикратный чемпион MotoGP Валентино Росси попал в аварию и сломал ногу. Это произошло во время тренировочных заездов по мотокроссу.

    О самочувствии знаменитого гонщика журналистам сообщил его отец. По его словам, есть вероятность, что из-за травмы Росси придется досрочно завершить сезон. Сейчас Валентино Росси находится в больнице, где, скорее всего, его ждет операция. Комментариев от команды Yamaha пока нет.

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