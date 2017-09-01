Турчинову пришлось уговаривать бойцов кричать «Слава Украине»

О чем говорит самый авторитетный рейтинг боевой мощи стран? И в каком десятке оказались доблестные ВСУ?
Петру Порошенко наверняка несколько неловко. Ведь как яростно в День независимости он убеждал иностранных гостей в том, что за 2,5 года сумел создать «самую сильную в Европе армию». Как обстоят дела с безопасностью на Украине, говорит опубликованный в четверг рейтинг боевой мощи армий разных стран.
Рейтинг Global Firepower считается одним из самых авторитетных в мире. Он составляется на основании почти 50 показателей. Это и количество оружия, его разнообразие и численность, кадровый состав вооруженных сил, уровень финансирования военной сферы, транспортную инфраструктуру страны и другие финансовые показатели, вплоть до объемов добычи нефти.
На первое место GFP ставит армию США, российскую — на второе, замыкает тройку лидеров Китай. Украинской армии нет даже в десятке, она на 30-м месте, опустившись за три года на девять позиций. И это при том, что Киев за это время серьезно увеличил военный бюджет.
Неизвестно, оценивался ли при составлении рейтинга общий боевой дух армии. Если да, то составителям полезно было бы посмотреть видео, снятое в одной из воинских частей под Киевом. Там Аваков и Турчинов вручали военнослужащим сертификаты на получение жилья. Конфуз случился, когда на лозунг «Слава гвардии и слава Украине» ответ прозвучал очень уж нерадостно.
И лишь со второго раза, после призыва Турчинова «гаркнуть так, чтоб враг от страха умер», получилось хоть немного лучше.
Рейтинг Global Firepower считается одним из самых авторитетных в мире. Он составляется на основании почти 50 показателей. Это и количество оружия, его разнообразие и численность, кадровый состав вооруженных сил, уровень финансирования военной сферы, транспортную инфраструктуру страны и другие финансовые показатели, вплоть до объемов добычи нефти.
На первое место GFP ставит армию США, российскую — на второе, замыкает тройку лидеров Китай. Украинской армии нет даже в десятке, она на 30-м месте, опустившись за три года на девять позиций. И это при том, что Киев за это время серьезно увеличил военный бюджет.
Неизвестно, оценивался ли при составлении рейтинга общий боевой дух армии. Если да, то составителям полезно было бы посмотреть видео, снятое в одной из воинских частей под Киевом. Там Аваков и Турчинов вручали военнослужащим сертификаты на получение жилья. Конфуз случился, когда на лозунг «Слава гвардии и слава Украине» ответ прозвучал очень уж нерадостно.
И лишь со второго раза, после призыва Турчинова «гаркнуть так, чтоб враг от страха умер», получилось хоть немного лучше.
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