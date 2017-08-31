Гимнастка Дина Аверина завоевала еще одно золото ЧМ

На чемпионате мира по художественной гимнастике сестры Аверины завоевали золото и бронзу в упражнениях с булавами.
На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в итальянском Пезаро, россиянка Дина Аверина завоевала золотую награду в упражнении с булавами с результатом 19,000 балла.
Серебро состязаний досталось Екатерине Галкиной из Белоруссии (18,050). Бронзовая награда у сестры-близнеца Дианы Авериной — Арины (17,800).
Накануне сестры Аверины http://www.ntv.ru/novosti/1922009/>уже завоевали две золотые и две серебряные медали за упражнения с мячом и обручем. Победительниц поздравила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая стала первым в истории послом чемпионата мира.
Напомним, 19-летние сестры Дина и Арина Аверины впервые выступают на чемпионате мира. Они являются трехкратными чемпионками Европы 2017 года. Чемпионат мира в Италии продлится до 3 сентября.
Серебро состязаний досталось Екатерине Галкиной из Белоруссии (18,050). Бронзовая награда у сестры-близнеца Дианы Авериной — Арины (17,800).
Накануне сестры Аверины http://www.ntv.ru/novosti/1922009/>уже завоевали две золотые и две серебряные медали за упражнения с мячом и обручем. Победительниц поздравила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая стала первым в истории послом чемпионата мира.
Напомним, 19-летние сестры Дина и Арина Аверины впервые выступают на чемпионате мира. Они являются трехкратными чемпионками Европы 2017 года. Чемпионат мира в Италии продлится до 3 сентября.
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